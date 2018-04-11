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16:56, 11 Nisan 2018 Çarşamba
Dünya
Güncelleme: 13:35, 11 Nisan 2018 Çarşamba

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FARC'a göre Santrich'in tutuklanması ABD'nin planı
FARC'a göre Santrich'in tutuklanması ABD'nin planı

FARC yöneticisi Marquez, partinin üst düzey isimlerinden Santrich'in ABD'nin planıyla tutuklandığını ve bu olayın barış sürecini bir hezimete dönüşme tehdidi ile karşı karşıya bıraktığı iddiasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hükümetle barış anlaşması yaparak silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) yeni siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC), partinin üst düzey isimlerinden Jesus Santrich'in tutuklanmasının ABD'nin planı olduğunu iddia etti.

FARC'ın yöneticilerinden ve Kolombiya Senatosundaki temsilcilerinden Ivan Marquez ile partinin bazı üst düzey isimleri, Santrich'in "uyuşturucu ticaretinden" tutuklanması üzerine başkent Bogota'da basın toplantısı düzenledi.

Marquez, gerçek ismi Seuxis Hernandez Solarte olan ve ABD'ye iade edilme ihtimali bulunan Santrich'in bu ülkenin planı doğrultusunda tutuklandığını öne sürdü.

"BARIŞ SÜRECİ BİR HEZİMET OLMA TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA"

Operasyonun ABD tarafından planlandığını ve Kolombiya yargısının operasyonu FARC'ın diğer isimlerine yayma amacı taşıdığını savunan Marquez, "Santrich'in tutuklanması dolayısıyla barış süreci bir hezimet olma tehdidi ile karşı karşıyadır." dedi.

Marquez, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez'in, FARC'ın Kolombiya Kongresinde barış anlaşmasıyla elde ettiği 10 kişilik kontenjanın tamamını hedef aldığını da ileri sürdü.

Eski FARC'ın da başmüzakerecisi olan Ivan Marquez, ayrıca Santrich'in tutuklanmasının, ABD Başkanı Donald Trump için "bir ganimet" olamayacağını vurguladı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pazartesi günü, FARC'ın sembol isimlerinden ve Kolombiya Kongresinin iki kanadından Temsilciler Meclisine göndereceği Jesus Santrich, başsavcılıkça tutuklanmıştı.

Olayın ardından basına açıklama yapan Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Santrich ve beraberindeki 3 üst düzey ismin "kuvvetli deliller" ışığında tutuklandığını ve yargı sürecinin, bu kişilerin ABD'ye iade edilme noktasına varması durumunda tereddüt göstermeyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, tutuklamaların ABD Başkanı Trump'ın bu ülkeye yapması planlanan fakat iptal edilen ziyareti öncesinde yaşanması ise ülkede tartışma konusu olmuştu.



İlgili Konular ABD Jesus Santrich farc Kolombiya
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