14:09, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Trump Twitter'dan "Füzelerimiz geliyor" dedi





ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı. Ne yapacağı belli olmayan Trump kısa bir süre sonra da "Birlikte çalışalım, silah yarışını durduralım" içerikli bir başka mesaj attı.

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