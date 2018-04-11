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16:55, 11 Nisan 2018 Çarşamba
Amerika
14:09, 11 Nisan 2018 Çarşamba

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Trump Twitter'dan "Füzelerimiz geliyor" dedi
Trump Twitter'dan

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

Ne yapacağı belli olmayan Trump kısa bir süre sonra da "Birlikte çalışalım, silah yarışını durduralım" içerikli bir başka mesaj attı.



İlgili Konular abd rusya trump füze saldırısı
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