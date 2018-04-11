15:03, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Afrin gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± MayÄ±s'ta aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶ristlerden temizlediÄŸi Afrin'e yapÄ±lmasÄ± planlanan gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Hatay ValiliÄŸinin talebi Ã¼zerine Afrin'e insani yardÄ±mlarÄ±n daha kolay ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in yeni bir gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini belirten TÃ¼fenkci, "GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Konuyu ilgili bakanlÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunduk. GÃ¶rÃ¼ÅŸler geldikten sonra konuyu Bakanlar Kuruluna getireceÄŸiz. Ã‡alÄ±ÅŸmalar yakÄ±n zamanda biter." diye konuÅŸtu.

BÃ¶lgede de incelemelerde bulunduÄŸunu da ifade eden TÃ¼fenkci, "Tam anlamda gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± deÄŸil, insani yardÄ±mlarÄ±n daha kolay geÃ§mesi noktasÄ±nda faaliyet gÃ¶sterecek bir kapÄ± olacak. Afrin'e daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde insani yardÄ±m ve altyapÄ± ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lansÄ±n diye o kapÄ±ya ihtiyaÃ§ duyuldu. Oradaki ticaretin geliÅŸmesi noktasÄ±nda da Ã¶nemli iÅŸlev gÃ¶recek. GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±, mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na doÄŸru aÃ§mayÄ± planlÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§en ay yapÄ±lan toplantÄ±da Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in yeni bir gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ, TÃ¼fenkci ile beraberindeki heyet bÃ¶lgede incelemelerde bulunmuÅŸtu. BakanlÄ±k ve Hatay ValiliÄŸi yetkilileriyle yapÄ±lan incelemeler sonucu sÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n Hatay'Ä±n Kumlu ilÃ§esi Hamam KÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± konusunda mutabakata varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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