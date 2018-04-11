15:23, 11 Nisan 2018 Çarşamba

İsrailli eski generalden İsrail ordusu için 'ahlaksız' itirafı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrailli eski General Eiland, "İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız." dedi.



"Yediot Ahranot" gazetesinin haberine göre Eiland, Filistinli bir gencin keskin nişancı atışıyla şehit edildiği ana ilişkin görüntülere işaret ederek "askerlerin genci vurduktan sonraki sevincinden utanç duyduğunu" dile getirdi.

"KİM BİR KARŞILAŞTIRMA YAPTI DA BUNA KARAR VERDİ"

İsrail ordusunda 2003'e kadar Operasyonlar ve Planlama Bölümleri Başkanlığı görevini üstlenen Eiland, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız. Kim bir karşılaştırma yaptı da buna karar verdi!"

"GEREKÇESİZ ŞEKİLDE BİR SİVİLE ATEŞ AÇTIK"

Eiland, görevde bulunduğu 2003 yılında da benzer bir olayın yaşandığını ve İsrail askerinin bir İngiliz aktivisti öldürdüğünü hatırlattı.

İngiliz barış aktivisti Tom Hurndall, 11 Nisan 2003'te Refah kentindeki bir mülteci kampında Filistinli çocukları İsrail ateşinden korumak isterken başından ağır yaralanmış ve bitkisel hayata girmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürülen Hurndall, 8 aylık bir koma döneminden sonra 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

İsrail askerleri ise gencin silahlı olduğunu iddia etmiş ancak İngiliz Büyükelçinin Eiland'a verdiği bilginin ardından gerçek ortaya çıkmıştı. Askerler de daha sonra "gerekçesiz şekilde bir sivile ateş açtıklarını" itiraf etmişlerdi.

İSRAİL ASKERLERİ "FiİLİSTİNLİ GENCİ VURDUKLARI ANI" KAMERAYA ALMIŞTI

İsrail askerlerinin bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı gösteren ve yine İsrail askerleri tarafından kameraya alınan görüntüler, İsrail ve Filistin basınında geniş yer almıştı.