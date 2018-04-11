Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:55, 11 Nisan 2018 Çarşamba
Ortadoğu
15:23, 11 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
İsrailli eski generalden İsrail ordusu için 'ahlaksız' itirafı
İsrailli eski generalden İsrail ordusu için 'ahlaksız' itirafı

İsrailli eski General Giora Eiland, İsrail ordusunun iddia edildiği gibi "dünyanın en ahlaklı ordusu" olmadığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrailli eski General Eiland, "İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız." dedi.

"Yediot Ahranot" gazetesinin haberine göre Eiland, Filistinli bir gencin keskin nişancı atışıyla şehit edildiği ana ilişkin görüntülere işaret ederek "askerlerin genci vurduktan sonraki sevincinden utanç duyduğunu" dile getirdi.

"KİM BİR KARŞILAŞTIRMA YAPTI DA BUNA KARAR VERDİ"

İsrail ordusunda 2003'e kadar Operasyonlar ve Planlama Bölümleri Başkanlığı görevini üstlenen Eiland, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız. Kim bir karşılaştırma yaptı da buna karar verdi!"

"GEREKÇESİZ ŞEKİLDE BİR SİVİLE ATEŞ AÇTIK"

Eiland, görevde bulunduğu 2003 yılında da benzer bir olayın yaşandığını ve İsrail askerinin bir İngiliz aktivisti öldürdüğünü hatırlattı.

İngiliz barış aktivisti Tom Hurndall, 11 Nisan 2003'te Refah kentindeki bir mülteci kampında Filistinli çocukları İsrail ateşinden korumak isterken başından ağır yaralanmış ve bitkisel hayata girmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürülen Hurndall, 8 aylık bir koma döneminden sonra 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

İsrail askerleri ise gencin silahlı olduğunu iddia etmiş ancak İngiliz Büyükelçinin Eiland'a verdiği bilginin ardından gerçek ortaya çıkmıştı. Askerler de daha sonra "gerekçesiz şekilde bir sivile ateş açtıklarını" itiraf etmişlerdi.

İSRAİL ASKERLERİ "FiİLİSTİNLİ GENCİ VURDUKLARI ANI" KAMERAYA ALMIŞTI

İsrail askerlerinin bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı gösteren ve yine İsrail askerleri tarafından kameraya alınan görüntüler, İsrail ve Filistin basınında geniş yer almıştı.



İlgili Konular İsrail filistin Eiland
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerindeki hareketliliğe açıklama
İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerindeki hareketliliğe açıklama

İngiltere'nin iki üssünden biri olan Ağrotur'da da (Akrotiri) askeri hareketlilik arttığı haberlerine Güney Kıbrıs hükümet sözcüsünden "Suriye'ye yönelik bir harekata katılmayacağız açıklaması" geldi
İsrail'den İran'a 'Esed' tehdidi
İsrail'den İran'a 'Esed' tehdidi

Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder." şeklinde konuştuğunu yazdı.
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den muhaliflerin kalesine ziyaret
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den muhaliflerin kalesine ziyaret

Başbakan Ahmed, muhaliflerin güçlü olduğu Oromiya eyaletinin Ambo şehrini ziyaret etti
Trump'tan sosyal medyadaki 'Rusya çıkışı' sonrası geri adım
Trump'tan sosyal medyadaki 'Rusya çıkışı' sonrası geri adım

ABD Başkanı Trump, Twitter'da Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez de Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan bir paylaşımda bulundu.
İsrailli eski generalden İsrail ordusu için 'ahlaksız' itirafı
İsrailli eski generalden İsrail ordusu için 'ahlaksız' itirafı

İsrailli eski General Giora Eiland, İsrail ordusunun iddia edildiği gibi "dünyanın en ahlaklı ordusu" olmadığını söyledi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
Trump Twitter'dan quot Füzelerimiz geliyor quot dedi
Trump Twitter'dan "Füzelerimiz geliyor" dedi

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.
FARC'a göre Santrich'in tutuklanması ABD'nin planı
FARC'a göre Santrich'in tutuklanması ABD'nin planı

FARC yöneticisi Marquez, partinin üst düzey isimlerinden Santrich'in ABD'nin planıyla tutuklandığını ve bu olayın barış sürecini bir hezimete dönüşme tehdidi ile karşı karşıya bıraktığı iddiasında bulundu
Cezayir'den sonra bu kez de Sırbistan'da askeri uçak düştü
Cezayir'den sonra bu kez de Sırbistan'da askeri uçak düştü

Cezayir'de bugün, içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağının düşmesinin ardından bir askeri uçak kazası haberi de Sırbistan'dan geldi.
DSÖ'den 'Duma saldırısı' açıklaması
DSÖ'den 'Duma saldırısı' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine dört gün önce düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü açıkladı
Endonezya'da hapisten firar girişimi kanlı bitti 21 ölü
Endonezya'da hapisten firar girişimi kanlı bitti: 21 ölü

Para Eyaleti Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Brezilya’da bir hapishanede, silahlı kişilerin yardımıyla toplu firar etmeye çalışan mahkumların güvenlik güçleri ile çatışmasında 1'i gardiyan 21 kişinin öldüğü belirtildi
quot Trump Çin için bir hediye oldu quot
"Trump, Çin için bir hediye oldu"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, Çin'in diplomatik profilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde hızla yükseldiğini belirterek, “Trump, Çin için bir hediye oldu” dedi.
Fransa'daki grev furyasına memurlar da katıldı
Fransa'daki grev furyasına memurlar da katıldı

Fransa'da Mart ayında başlayan grevlere katılan kamu çalışanlarının, hükümetin reform tasarısını protesto ve memurların alım gücünü savunmak için 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldığı bildirildi.
Danimarka Devlet Televizyonu İstanbul'da ofis açtı
Danimarka Devlet Televizyonu İstanbul'da ofis açtı

Danimarka Devlet Televizyonu, Asya ve Avrupa’nın köprüsü olan Türkiye’de konumunu güçlendirmek için İstanbul'da ofis açarak Ortadoğu muhabirini müdür olarak atadı
Kimyasal silahların tarihçesi
Kimyasal silahların tarihçesi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki son saldırıyla tekrar gündeme gelen kimyasal silahlar, M.Ö. 600'den günümüze yüzyıllardır savaşlarda ve çatışmalarda toplu katliamlar için kullanılarak insanlık için kabus olmayı sürdürüyor
Cezayir'de askeri uçak düştü 257 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'de askeri uçak düştü: 257 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu yaklaşık 257 kişi öldü

Haberler

ABD'den şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için yorum yok!
ABD'den şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için yorum yok

Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlaması
Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlaması

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Filistin Kızılayı'na övgü
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Filistin Kızılayı'na övgü

Gazzeli kadınlar özgürlük için gökyüzüne balon bıraktı
Gazzeli kadınlar özgürlük için gökyüzüne balon bıraktı

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilerden 105'inin durumu ağır
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilerden 105'inin durumu ağır

İsrailli Bakan Bennett'ten silahsız Filistinliyi vuran askerlere destek
İsrailli Bakan Bennett'ten silahsız Filistinliyi vuran askerlere destek

Netanyahu'dan Filistinlilere açık tehdit
Netanyahu'dan Filistinlilere açık tehdit

İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 