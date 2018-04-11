Trump'tan sosyal medyadaki 'Rusya çıkışı' sonrası geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımdan 40 dakika önce Rusya'ya Suriye'ye askeri müdahale konusunda meydan okuyan bir mesaj paylaşan Trump, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından..." ifadelerine yer vermişti.
Ülkeye yönelik olası bir operasyon mesajı olarak yorumlanan paylaşıma Rusya'dan da cevap gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akıllı füzelerin, teröristlere doğru uçması gerekiyor, topraklarında birkaç yıldır uluslararası terörizmle mücadele eden meşru hükümete değil.” ifadesini kullanmıştı.
Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.
İngiltere'nin iki üssünden biri olan Ağrotur'da da (Akrotiri) askeri hareketlilik arttığı haberlerine Güney Kıbrıs hükümet sözcüsünden "Suriye'ye yönelik bir harekata katılmayacağız açıklaması" geldi
Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder." şeklinde konuştuğunu yazdı.
Başbakan Ahmed, muhaliflerin güçlü olduğu Oromiya eyaletinin Ambo şehrini ziyaret etti
ABD Başkanı Trump, Twitter'da Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez de Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan bir paylaşımda bulundu.
İsrailli eski General Giora Eiland, İsrail ordusunun iddia edildiği gibi "dünyanın en ahlaklı ordusu" olmadığını söyledi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.
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Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine dört gün önce düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü açıkladı
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