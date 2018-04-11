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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:55, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
15:58, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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ErdoÄŸan 'ekonomiye saldÄ±ranlara' seslendi: BaÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z
ErdoÄŸan 'ekonomiye saldÄ±ranlara' seslendi: BaÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum; Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z ÅŸimdi de baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenenÂ "Romanlar BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bay Kemal diyor ki 'Ben sizin ayaÄŸÄ±nÄ±za geldim, CumhurbaÅŸkanÄ± sizi ayaÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor.' Bay Kemal, ben Roman kardeÅŸlerimin iÃ§inde doÄŸdum, oradan Ã§Ä±ktÄ±m, oradan geldim." dedi.Â 

TERÃ–RLE MÃœCADELE OPERASYONLARI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'de durum son olarak, 4108 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337, yurt iÃ§inde 173 terÃ¶risti etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandÄ±.Â 

"BAÅžARAMAYACAKSINIZ"

Ekonomi Ã¼zerinden oyun oynanÄ±yor diyen ErdoÄŸan, "Bu oyunlarÄ± boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±k, Ã§Ä±karmaya devam edeceÄŸiz. AsÄ±l olan sizdeki bu yÃ¼rek var ya, asÄ±l olan bu. Roman kardeÅŸlerim ceplerinde para olmadan hayat mÃ¼cadelesi verdiler veriyorlar. Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum. BaÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ysanÄ±z, daha Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z, ÅŸimdi de Ã¶yle baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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