16:00, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den muhaliflerin kalesine ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkedeki muhalif gösterilerin merkezlerinden biri olan Oromiya eyaletinin Ambo kentinde halkla bir araya geldi.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Başbakan Ahmed, Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen ve Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu'nun da aralarında olduğu çok sayıda hükümet yetkilisiyle Ambo'yu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Ambo Stadyumu'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı program, ülkede son 3 yıldaki gösteri ve şiddet olaylarında ölenler adına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Burada halka seslenen Ahmed, ülkenin her yerinde değişim rüzgarları estiğini ifade ederek, tüm vatandaşlara ülke demokrasisinin büyümesi için birlik içinde çalışma çağrısı yaptı.

"Ambo halkı her zaman değişimi destekledi, şimdi halk için dikkati barışa ve kalkınmaya yöneltme vakti." diyen Ahmed, geçmişi unutmaya ve sorunların çözümü için çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ahmed ayrıca ülkenin tüm aydın ve entellektüel kesiminden araştırma ve çalışmalarıyla ulusal kalkınmaya destek olmasını istedi.

Geçen hafta yemin ederek görevine başlayan Ahmed, Oromiya-Somali eyaleti sınırında yaşanan çatışmalara çözüm aramak için hafta sonu Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'da yerel halk ve önderlerle bir araya gelmişti.

Ambo kenti, kendisi de Oromo kökenli olan Ahmed'in seçilmesi öncesinde aylarca muhalif gösterilere, polis ve halk arasındaki şiddet olaylarına sahne oldu.

Protestoları ve kepenk kapatma eylemlerini düzenleyen çok sayıda Oromolu parti ve gruba ev sahipliği yapan Ambo’da halk, izinsiz gösterilerin yasak olduğu dönemde bile polisin ağır müdahalelerine rağmen protestolarını sürdürdü.

Başbakan Ahmed'in bu hafta muhalif parti liderleriyle bir araya gelmesi ve Tigray eyaletini ziyaret etmesi planlanıyor.