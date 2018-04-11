16:13, 11 Nisan 2018 Çarşamba

İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerindeki hareketliliğe açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerini Suriye'deki harekatlarda kullanma olasılığını değerlendiren Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs'ın diğer ülkelerin Suriye topraklarında planladığı olası bir harekata herhangi bir şekilde katılmaya niyetli olmadığını belirtti.

Basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prodromou, "Bölgemizde neler olup bittiğine dair birçok tartışma var, fakat Kıbrıs'ın harekâta katılmadığı, Kıbrıs'tan herhangi bir gönderim olmadığı ve elbette ki Kıbrıs için herhangi tehlike olmadığı anlaşılıyor olmalı. Bu sorunları açıklığa kavuşturmalıyız, bu günlerde yapılan müzakereler sırasında, Kıbrıs'ın planlanan veya planlanacak olan herhangi bir harekata katılmadığı ve Kıbrıs'ın kendisi için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı açıkça anlaşılmalı" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE ADADAKİ ÜSLERİ KULLANABİLİR Mİ?

İngiltere'nin adadaki üslerini Suriye'ye karşı harekatlarda kullanma olasılığını değerlendiren Prodromou, Rum yönetiminin bu konuyla herhangi bir alakası olmadığını ve diğer ülkelerin planları ile ilgili herhangi bir görüşmenin olmadığını vurguladı.

Prodromou, "Kıbrıs herhangi bir şekilde katılmıyor, diğer ülkelerin planlayabileceği herhangi bir harekatla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadı. Üsler konusu uzun süredir biliniyor" diye konuştu.

İNGİLTERE İZİN ALMAKSIZIN ÜSLERİ KULLANABİLİR

İngiltere'nin Kıbrıs'ta 2 askeri üssü bulunuyor. Ancak İngiltere, Suriye'ye yönelik olası bir harekata katılmaya ve buradaki üslerini kullanmaya karar verirse bunun için Kıbrıslı yetkililerden izin almasına gerek yok. İngiltere bu konuda sadece Kıbrıslı yetkilieri bilgilendirmekle yükümlü bulunuyor.