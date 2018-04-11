50 Muhtar EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼ gezdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "muhtarlarÄ±n farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rleri gÃ¶rebilmesi iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ± gezilerinin organize edilmesi" talimatÄ± Ã¼zerine Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n Granada kentindeki El Hamra SarayÄ±'nÄ± ziyaret etti.



Bolu, Ã‡anakkale, Erzincan, Ä°stanbul ve Trabzon'dan muhtarlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kafile, EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesindeki Ä°slam dÃ¶nemi yapÄ±larÄ±ndan El Hamra SarayÄ±'nÄ± ziyaret etti.Â

Trabzon'dan gelen muhtarlardan Mehmet Kaya, sarayÄ±n "muazzam" olduÄŸunu belirterek "Ä°slam medeniyetinin kokusunu aldÄ±k. Biz EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼ kitaplardan hatÄ±rlÄ±yoruz. Bizzat gÃ¶rdÃ¼k, Ã§ok memnun olduk." dedi.

Kaya, havanÄ±n yaÄŸmurlu olmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek etkinliÄŸin dÃ¼zenlemesinde emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.Â

Bolu'dan gelen muhtarlardan Ä°lhami OrtacÄ±oÄŸlu da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bÃ¶yle bir program yaptÄ±rmasÄ±nÄ±n kendilerini onurlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Åžu ana kadar muhtarlara verdiÄŸi deÄŸerden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼m masraflarÄ± sponsorlar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan program Ã§erÃ§evesinde dÃ¼n Kurtuba Camisi'ni ziyaret eden muhtarlar,Â yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye dÃ¶necek.Â

El Hamra SarayÄ±'nÄ±n temelleri,Â 1232'de EndÃ¼lÃ¼s Emevilerinin devamÄ± olan Beni Ahmer SultanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Zamanla geniÅŸletilen veÂ uzun yÄ±llarÂ hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k sarayÄ± olarak kullanÄ±lan El Hamra, 1492'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elinden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. El Hamra SarayÄ±,Â EndÃ¼lÃ¼s'teki en Ã¶nemli Ä°slam eserleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.Â Â SÃ¼slemeleriyle dikkati Ã§eken sarayÄ±nÂ sÃ¼tun, kemer, kubbe, tavan, kapÄ± ve duvar gibi birÃ§ok yerinde Â 'Allah'tan baÅŸka galip yoktur' anlamÄ±na gelen 'La Galibe Ä°llallah' ifadesini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.Â

MUHTARLARIN GEZÄ°SÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 11 Ocak'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "El Hamra SarayÄ±'nÄ±n iÃ§indeki kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? 'La galibe illallah.' 'Allah'tan baÅŸka galip yoktur.' BakÄ±n ne eserler bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. BÃ¶lgeselden baÅŸlayÄ±p, bÃ¶lgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarÄ±mÄ±zÄ± bence buralara gÃ¶tÃ¼rmekte fayda var. BÃ¼tÃ¼n planlarÄ±, gÃ¶revi Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±mÄ±za verdik." demiÅŸti.Â

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine BakanlÄ±k,Â Bolu, Ã‡anakkale, Erzincan, Ä°stanbul ve Trabzon'dan 50 muhtarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk kafileyle dÃ¼n EndÃ¼lÃ¼s gezilerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

DÃ¼n Kurtuba Camisini gezen muhtarlar, El Hamra SarayÄ±, eski ÅŸehir merkezi Albaicin gibi EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼n tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Muhtarlar Daire BaÅŸkanÄ± Åžefik AygÃ¶l'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± kafile, yarÄ±nÂ EndÃ¼lÃ¼s'ten ayrÄ±lacak.Â