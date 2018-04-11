50 Muhtar EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼ gezdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "muhtarlarÄ±n farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rleri gÃ¶rebilmesi iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ± gezilerinin organize edilmesi" talimatÄ± Ã¼zerine Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n Granada kentindeki El Hamra SarayÄ±'nÄ± ziyaret etti.
Bolu, Ã‡anakkale, Erzincan, Ä°stanbul ve Trabzon'dan muhtarlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kafile, EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesindeki Ä°slam dÃ¶nemi yapÄ±larÄ±ndan El Hamra SarayÄ±'nÄ± ziyaret etti.Â
Trabzon'dan gelen muhtarlardan Mehmet Kaya, sarayÄ±n "muazzam" olduÄŸunu belirterek "Ä°slam medeniyetinin kokusunu aldÄ±k. Biz EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼ kitaplardan hatÄ±rlÄ±yoruz. Bizzat gÃ¶rdÃ¼k, Ã§ok memnun olduk." dedi.
Kaya, havanÄ±n yaÄŸmurlu olmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek etkinliÄŸin dÃ¼zenlemesinde emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.Â
Bolu'dan gelen muhtarlardan Ä°lhami OrtacÄ±oÄŸlu da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bÃ¶yle bir program yaptÄ±rmasÄ±nÄ±n kendilerini onurlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Åžu ana kadar muhtarlara verdiÄŸi deÄŸerden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.
TÃ¼m masraflarÄ± sponsorlar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan program Ã§erÃ§evesinde dÃ¼n Kurtuba Camisi'ni ziyaret eden muhtarlar,Â yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye dÃ¶necek.Â
El Hamra SarayÄ±'nÄ±n temelleri,Â 1232'de EndÃ¼lÃ¼s Emevilerinin devamÄ± olan Beni Ahmer SultanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Zamanla geniÅŸletilen veÂ uzun yÄ±llarÂ hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k sarayÄ± olarak kullanÄ±lan El Hamra, 1492'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elinden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. El Hamra SarayÄ±,Â EndÃ¼lÃ¼s'teki en Ã¶nemli Ä°slam eserleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.Â Â SÃ¼slemeleriyle dikkati Ã§eken sarayÄ±nÂ sÃ¼tun, kemer, kubbe, tavan, kapÄ± ve duvar gibi birÃ§ok yerinde Â 'Allah'tan baÅŸka galip yoktur' anlamÄ±na gelen 'La Galibe Ä°llallah' ifadesini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.Â
MUHTARLARIN GEZÄ°SÄ°
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 11 Ocak'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "El Hamra SarayÄ±'nÄ±n iÃ§indeki kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? 'La galibe illallah.' 'Allah'tan baÅŸka galip yoktur.' BakÄ±n ne eserler bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. BÃ¶lgeselden baÅŸlayÄ±p, bÃ¶lgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarÄ±mÄ±zÄ± bence buralara gÃ¶tÃ¼rmekte fayda var. BÃ¼tÃ¼n planlarÄ±, gÃ¶revi Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±mÄ±za verdik." demiÅŸti.Â
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine BakanlÄ±k,Â Bolu, Ã‡anakkale, Erzincan, Ä°stanbul ve Trabzon'dan 50 muhtarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk kafileyle dÃ¼n EndÃ¼lÃ¼s gezilerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â
DÃ¼n Kurtuba Camisini gezen muhtarlar, El Hamra SarayÄ±, eski ÅŸehir merkezi Albaicin gibi EndÃ¼lÃ¼s'Ã¼n tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Muhtarlar Daire BaÅŸkanÄ± Åžefik AygÃ¶l'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± kafile, yarÄ±nÂ EndÃ¼lÃ¼s'ten ayrÄ±lacak.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum; Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z ÅŸimdi de baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Afrin'e hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde insani yardÄ±m ve altyapÄ± ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in planlanan gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r." dedi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TBMM Koruma Daire BaÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret eden TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, "BugÃ¼n devletimizin, milletimizin bekasÄ± iÃ§in, aynÄ± zamanda devletimizin yÃ¼celmesi iÃ§in en fedakarca Ã§alÄ±ÅŸan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz polis teÅŸkilatÄ± gelmektedir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'un Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'i kime geri vereceÄŸimizi Ã§ok iyi biliyoruz. Yeri geldiÄŸi zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanÄ± bize aittir." ifadesini kullandÄ±.
MHP lideri BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koro halinde 'OHAL kalksÄ±n' diyenler, kaosa alkÄ±ÅŸ tutan, kripto damara gÃ¶z kÄ±rpan ÅŸuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal ÅŸartlarda deÄŸiliz ki OHAL'i kaldÄ±ralÄ±m. Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandÄ±.
MÄ°T, FETÃ–'nÃ¼n orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kerten bir operasyonla Osman Ã–zpÄ±nar, Ä°brahim AkbaÅŸ ve Adnan DemirÃ¶nal isimli 3 elebaÅŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.