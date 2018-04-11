16:31, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: Faiz ve kurlarda gereken tedbirler alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BugÃ¼n Balkanlar'da barÄ±ÅŸÄ±n, gÃ¼venin, istikrarÄ±n sÃ¼rÃ¼dÃ¼rÃ¼lebilir hale gelmesi iÃ§in hepimizin Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor Ã§Ã¼nkÃ¼ Orta DoÄŸu'da zaten yeterince sorun var. BaÅŸka bÃ¶lgelere de bu sorunun yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne mutlaka geÃ§memiz gerekiyor. TÃ¼rkiye, Balkanlar'da bu anlayÄ±ÅŸla hareket ediyor. TÃ¼rkiye'nin emperyal hedefleri hiÃ§ olmadÄ±, bundan sonra da olmaz. TÃ¼rkiye gittiÄŸi yere iyilik iÃ§in, dostluk iÃ§in, barÄ±ÅŸ iÃ§in gider." ifadelerini kullandÄ±.

"Dost ve mÃ¼ttefiklerimizden biz daha Ã§ok empati bekliyoruz." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu fedakarlÄ±ÄŸÄ±n, bu bÃ¼yÃ¼k bedel Ã¶demenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu olmamalÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zaman, rekabet zamanÄ± deÄŸildir. Zaman, bÃ¶lgede yaralarÄ± sarma zamanÄ±dÄ±r, bir araya gelme, 'Sen daha gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼n, ben daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m' kavgasÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakma zamanÄ±dÄ±r. El ele vererek gerÃ§ekten Suriye'nin de Irak'Ä±n da toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlayarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§ifte standart yapmadan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda sÄ±ralama yapmadan topyekÃ¼n mÃ¼cadele zamanÄ±dÄ±r. Biz TÃ¼rkiye olarak bunu yapÄ±yoruz." dedi.

"TWEET ATARAK BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° TEHDÄ°T EDÄ°YORLAR"

Ã–zellikle ellerinde bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ bulunan Ã¼lkelerin BM'nin daimi temsilcilerinin bugÃ¼nlerde Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorumluluk altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YaptÄ±klarÄ± ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. KardeÅŸim dÃ¼nyanÄ±n, bÃ¶lgenin geleceÄŸin sizin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±ÅŸmanÄ±za milyonlarca insanÄ±n yok olmasÄ±na seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi fÃ¼zem var.' Yok Ã¶bÃ¼rÃ¼ diyor 'benim daha iyi fÃ¼zem var. GÃ¶nder bakalÄ±m. GÃ¶ndermezsen ÅŸÃ¶yle olur.' Sokak kavgasÄ±. Sokak kabadayÄ±larÄ± gibi kavga ediyorlar."

"KARARINDA BÃœYÃœME DEVAM EDECEK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2017'de olduÄŸu gibi 2018'de de bÃ¼yÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz. KararÄ±nda bÃ¼yÃ¼me devam edecek." dedi.

"FAÄ°ZLER VE KUR KONUSUNDA GEREKEN TEDBÄ°RLER ALINACAK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili de ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BunlarÄ±n konjonktÃ¼rel geliÅŸmelerle ilgili olduÄŸunu biliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶stergeler, bu durumu doÄŸrulamÄ±yor, gÃ¶stergelerimiz baÅŸka bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor. Bu ayrÄ±ÅŸma tamamen kÃ¼resel ÅŸartlardan ve bÃ¶lgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak."

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