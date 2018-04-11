BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: Faiz ve kurlarda gereken tedbirler alÄ±nacak

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BugÃ¼n Balkanlar'da barÄ±ÅŸÄ±n, gÃ¼venin, istikrarÄ±n sÃ¼rÃ¼dÃ¼rÃ¼lebilir hale gelmesi iÃ§in hepimizin Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor Ã§Ã¼nkÃ¼ Orta DoÄŸu'da zaten yeterince sorun var. BaÅŸka bÃ¶lgelere de bu sorunun yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne mutlaka geÃ§memiz gerekiyor. TÃ¼rkiye, Balkanlar'da bu anlayÄ±ÅŸla hareket ediyor. TÃ¼rkiye'nin emperyal hedefleri hiÃ§ olmadÄ±, bundan sonra da olmaz. TÃ¼rkiye gittiÄŸi yere iyilik iÃ§in, dostluk iÃ§in, barÄ±ÅŸ iÃ§in gider." ifadelerini kullandÄ±.
"Dost ve mÃ¼ttefiklerimizden biz daha Ã§ok empati bekliyoruz." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu fedakarlÄ±ÄŸÄ±n, bu bÃ¼yÃ¼k bedel Ã¶demenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu olmamalÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zaman, rekabet zamanÄ± deÄŸildir. Zaman, bÃ¶lgede yaralarÄ± sarma zamanÄ±dÄ±r, bir araya gelme, 'Sen daha gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼n, ben daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m' kavgasÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakma zamanÄ±dÄ±r. El ele vererek gerÃ§ekten Suriye'nin de Irak'Ä±n da toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlayarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle Ã§ifte standart yapmadan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda sÄ±ralama yapmadan topyekÃ¼n mÃ¼cadele zamanÄ±dÄ±r. Biz TÃ¼rkiye olarak bunu yapÄ±yoruz." dedi.
Ã–zellikle ellerinde bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ bulunan Ã¼lkelerin BM'nin daimi temsilcilerinin bugÃ¼nlerde Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorumluluk altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"YaptÄ±klarÄ± ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. KardeÅŸim dÃ¼nyanÄ±n, bÃ¶lgenin geleceÄŸin sizin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±ÅŸmanÄ±za milyonlarca insanÄ±n yok olmasÄ±na seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi fÃ¼zem var.' Yok Ã¶bÃ¼rÃ¼ diyor 'benim daha iyi fÃ¼zem var. GÃ¶nder bakalÄ±m. GÃ¶ndermezsen ÅŸÃ¶yle olur.' Sokak kavgasÄ±. Sokak kabadayÄ±larÄ± gibi kavga ediyorlar."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2017'de olduÄŸu gibi 2018'de de bÃ¼yÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz. KararÄ±nda bÃ¼yÃ¼me devam edecek." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili de ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BunlarÄ±n konjonktÃ¼rel geliÅŸmelerle ilgili olduÄŸunu biliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶stergeler, bu durumu doÄŸrulamÄ±yor, gÃ¶stergelerimiz baÅŸka bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor. Bu ayrÄ±ÅŸma tamamen kÃ¼resel ÅŸartlardan ve bÃ¶lgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak."
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum; Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z ÅŸimdi de baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Afrin'e hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde insani yardÄ±m ve altyapÄ± ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in planlanan gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r." dedi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TBMM Koruma Daire BaÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret eden TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, "BugÃ¼n devletimizin, milletimizin bekasÄ± iÃ§in, aynÄ± zamanda devletimizin yÃ¼celmesi iÃ§in en fedakarca Ã§alÄ±ÅŸan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz polis teÅŸkilatÄ± gelmektedir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'un Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'i kime geri vereceÄŸimizi Ã§ok iyi biliyoruz. Yeri geldiÄŸi zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanÄ± bize aittir." ifadesini kullandÄ±.
MHP lideri BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koro halinde 'OHAL kalksÄ±n' diyenler, kaosa alkÄ±ÅŸ tutan, kripto damara gÃ¶z kÄ±rpan ÅŸuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal ÅŸartlarda deÄŸiliz ki OHAL'i kaldÄ±ralÄ±m. Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandÄ±.
MÄ°T, FETÃ–'nÃ¼n orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kerten bir operasyonla Osman Ã–zpÄ±nar, Ä°brahim AkbaÅŸ ve Adnan DemirÃ¶nal isimli 3 elebaÅŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.