16:34, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Esed askeri Ã¼sleri boÅŸaltÄ±yor





Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi Esed gÃ¼Ã§lerinin havalimanlarÄ± ve askeri hava Ã¼slerini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Esed gÃ¼Ã§lerinin havalimanlarÄ± ve askeri hava Ã¼slerini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± son attÄ±ÄŸÄ± tweetlerle duyurmuÅŸtu.

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