Radikal SÄ±rp lider Seselj'e 10 yÄ±l hapis cezasÄ±

Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri MekanizmasÄ± (MICT) daha Ã¶nce hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilen radikal SÄ±rp lider Vojislav Seselj'i 10 yÄ±l hapse mahkum etti.
Halen SÄ±rbistan Meclisi'nde milletvekili olan SÄ±rp Radikal Partisi (SRS) Genel BaÅŸkanÄ± Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± Lahey'deki MICT'de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Seselj hakkÄ±nda 31 Mart 2016'da Eski Yugoslavya UluslararasÄ± Ceza Mahkemesince (ICTY) verilen beraat kararÄ± Temyiz Konseyi tarafÄ±ndan bozuldu.
Seselj hakkÄ±ndaki kararÄ± okuyan Temyiz Konseyi BaÅŸkanÄ± Theodor Meron, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "Seselj'in suÃ§a teÅŸvik ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki itirazÄ±nÄ± haklÄ± bulduklarÄ±nÄ± ifade ederek, Seselj'in SÄ±rbistan'Ä±n Voyvodina bÃ¶lgesindeki Hrtkovci'de SÄ±rp olmayan sivillere yÃ¶nelik iÅŸlenen sÃ¼rgÃ¼n ve diÄŸer insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan 10 yÄ±l hapse mahkum edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Meron, yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 2003-2014 yÄ±llarÄ±nda cezaevinde bulunan Seselj'in hapse girmeyeceÄŸini, cezasÄ±nÄ±n daha Ã¶nce hapiste kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlere sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
SavcÄ±lÄ±k, ICTY tarafÄ±ndan verilen beraat kararÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazda Seselj'in en az 28 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ya da yeniden yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.
Radikal SÄ±rp lider Seselj, Bosna Hersek, SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan'da SÄ±rp olmayan nÃ¼fusa yÃ¶nelik iÅŸlenen suÃ§lardan yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Saraybosna'da 1954 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Seselj, 1980'li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda SÄ±rp milliyetÃ§ilerle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Seselj, 1984 yÄ±lÄ±nda eski Yugoslavya makamlarÄ±nca "rejime karÅŸÄ± eylemde bulunmak" suÃ§unda yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l hapse mahkum edildi. 1980'li yÄ±llarÄ±n sonunda Ã¶nce Belgrad'a, ardÄ±ndan ABD'ye ve diÄŸer Ã¼lkelere giden Seselj, buralarda SÄ±rp milliyetÃ§ilerin Ã‡etnik Hareketi mensuplarÄ±yla iletiÅŸim kurdu. Seselj, Ã–zgÃ¼r DÃ¼nya Ã‡etnik Hareketi tarafÄ±ndan 1989 yÄ±lÄ±nda "Ã‡etnik Voyvoda" ilan edildi.
1990 yÄ±lÄ±nda daha sonra adÄ± "SÄ±rp Ã‡etnik Hareketi" olacak "SÄ±rp Halk KalkÄ±nmasÄ± Hareketi"ni kuran Seselj, SÄ±rp Ã‡etnik Hareketi, Yugoslavya tarafÄ±ndan kapatÄ±lÄ±nca 1991 yÄ±lÄ±nda halen baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± SÄ±rp Radikal Partisini kurdu.
"BÃ¼yÃ¼k SÄ±rbistan" ideolojisinin Ã¶nderlerinden Seselj, dÃ¼zenlediÄŸi her mitingde SÄ±rplara birlik ve "tarihi dÃ¼ÅŸmanlar" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± HÄ±rvat, MÃ¼slÃ¼man ve Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
HakkÄ±ndaki yakalama emrinin ardÄ±ndan 2003 yÄ±lÄ±nda teslim olan Seselj, Lahey'e sevk edildi. Seselj'in 27 KasÄ±m 2006'da baÅŸlayan davasÄ±nda savcÄ±lÄ±k, Seselj aleyhine bin 367 delil sundu, 89 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu.
Seselj, ICTY tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle 2014 yÄ±lÄ±nda geÃ§ici olarak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Daha Ã¶nce hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ± bozulan radikal SÄ±rp lider Seselj, 10 yÄ±l hapse mahkum edildi
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