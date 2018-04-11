17:05, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Cenevre'deki PKK yanlÄ±sÄ± reklamlara Ã¼lkedeki STK'lardan tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki tramvaylara terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK yandaÅŸlarÄ±nca verilen, "Ã–zgÃ¼r KÃ¼rdistan" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Afrin'de insan haklarÄ± istismarlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair reklamlar, Ã¼lkedeki bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n (STK) tepkisine neden oldu..

UluslararasÄ± Adalet, EÅŸitlik ve BarÄ±ÅŸ Konseyi (Cojep) Genel Sekreteri ve Refah ve Adalet DerneÄŸi (Refahder) Avrupa BaÅŸkanÄ± Celil YÄ±lmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu sabah, dÃ¼nyada insan haklarÄ±nÄ±n merkezi olarak bilinen Cenevre, YPG/PKK yanlÄ±larÄ± ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan propaganda reklamÄ±yla uyandÄ±." dedi.

Tramvaylarda kullanÄ±lan gÃ¶rsellerle, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik algÄ± operasyonu yapÄ±lmak istendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±lmaz, reklamÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±na Cenevre Kantonu tarafÄ±ndan kontrol edilen ve kÄ±smen finanse edilen TPG (Cenevre Toplu TaÅŸÄ±ma) ÅŸirketinin izin verdiÄŸine dikkati Ã§ekti.

"ÅžÄ°DDETLE KINIYORUZ"

ReklamÄ±n, Ã§ocuklarÄ± alet eden YPG/PKK yanlÄ±sÄ± bir dernek tarafÄ±ndan verildiÄŸini belirten YÄ±lmaz, "Ä°sviÃ§re toplumunu TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± germek ve dÃ¼ÅŸman etmek isteyen bu reklamÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda bÃ¶ylesine rezalet yayÄ±nlara mÃ¼sade edilmesinin TÃ¼rkiye ile Ä°sviÃ§re arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilere ciddi zarar vermesinden endiÅŸe duyuyoruz." diye konuÅŸtu.

YÄ±lmaz, Suriye'de bazÄ± Ã¼lkeler "barÄ±ÅŸ ve adalet" adÄ±na ÅŸehirleri yerle bir ederken, TÃ¼rkiye'nin Afrin'de yÄ±kÄ±m ve kÄ±yÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirmeden YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± temizlendiÄŸini ve yerel halkla kucaklaÅŸÄ±p barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bu algÄ± operasyonuna karÅŸÄ± insan haklarÄ± yanlÄ±sÄ± tÃ¼m STK'leri gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

"Ã‡Ä°FTE STANDART"

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ender DemirtaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Cenevre merkezli UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± ve KalkÄ±nma Ä°ttifakÄ± DerneÄŸi (IAHRD) tarafÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tramvaylarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propaganda amaÃ§lÄ± reklamlarÄ±nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ± kÄ±nandÄ±.

DerneÄŸin Katar'a uygulanan ablukaya iliÅŸkin daha Ã¶nce tramvaylara reklam verme giriÅŸiminin "baÅŸka bir Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle reddedildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uygulamanÄ±n Ã§ifte standart olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, terÃ¶r yanlÄ±sÄ± reklamlarÄ±n tramvaylardan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Cenevre resmi makamlarÄ± nezdinde resmi giriÅŸimlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.