Cenevre'deki PKK yanlÄ±sÄ± reklamlara Ã¼lkedeki STK'lardan tepki

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki tramvaylara terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK yandaÅŸlarÄ±nca verilen, "Ã–zgÃ¼r KÃ¼rdistan" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Afrin'de insan haklarÄ± istismarlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair reklamlar, Ã¼lkedeki bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n (STK) tepkisine neden oldu..
UluslararasÄ± Adalet, EÅŸitlik ve BarÄ±ÅŸ Konseyi (Cojep) Genel Sekreteri ve Refah ve Adalet DerneÄŸi (Refahder) Avrupa BaÅŸkanÄ± Celil YÄ±lmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu sabah, dÃ¼nyada insan haklarÄ±nÄ±n merkezi olarak bilinen Cenevre, YPG/PKK yanlÄ±larÄ± ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan propaganda reklamÄ±yla uyandÄ±." dedi.
Tramvaylarda kullanÄ±lan gÃ¶rsellerle, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na yÃ¶nelik algÄ± operasyonu yapÄ±lmak istendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±lmaz, reklamÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±na Cenevre Kantonu tarafÄ±ndan kontrol edilen ve kÄ±smen finanse edilen TPG (Cenevre Toplu TaÅŸÄ±ma) ÅŸirketinin izin verdiÄŸine dikkati Ã§ekti.
ReklamÄ±n, Ã§ocuklarÄ± alet eden YPG/PKK yanlÄ±sÄ± bir dernek tarafÄ±ndan verildiÄŸini belirten YÄ±lmaz, "Ä°sviÃ§re toplumunu TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± germek ve dÃ¼ÅŸman etmek isteyen bu reklamÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda bÃ¶ylesine rezalet yayÄ±nlara mÃ¼sade edilmesinin TÃ¼rkiye ile Ä°sviÃ§re arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilere ciddi zarar vermesinden endiÅŸe duyuyoruz." diye konuÅŸtu.
YÄ±lmaz, Suriye'de bazÄ± Ã¼lkeler "barÄ±ÅŸ ve adalet" adÄ±na ÅŸehirleri yerle bir ederken, TÃ¼rkiye'nin Afrin'de yÄ±kÄ±m ve kÄ±yÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirmeden YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± temizlendiÄŸini ve yerel halkla kucaklaÅŸÄ±p barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bu algÄ± operasyonuna karÅŸÄ± insan haklarÄ± yanlÄ±sÄ± tÃ¼m STK'leri gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ender DemirtaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Cenevre merkezli UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± ve KalkÄ±nma Ä°ttifakÄ± DerneÄŸi (IAHRD) tarafÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tramvaylarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propaganda amaÃ§lÄ± reklamlarÄ±nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ± kÄ±nandÄ±.
DerneÄŸin Katar'a uygulanan ablukaya iliÅŸkin daha Ã¶nce tramvaylara reklam verme giriÅŸiminin "baÅŸka bir Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle reddedildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uygulamanÄ±n Ã§ifte standart olduÄŸu vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, terÃ¶r yanlÄ±sÄ± reklamlarÄ±n tramvaylardan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Cenevre resmi makamlarÄ± nezdinde resmi giriÅŸimlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n sosyal medyadan "Rusya hazÄ±r ol, fÃ¼zeler gelecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼nyadaki durum endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun hakim olmasÄ±nÄ± umuyoruz" ifadesini kullandÄ±.
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir'de, Hindistan askerlerinin Khudwani kÃ¶yÃ¼nÃ¼ gÃ¼venlik Ã§emberine almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan direniÅŸÃ§iler ile askerler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 4 sivil ve 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'de Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bÃ¶lgesindeki 500 Ã¶ÄŸretmene, okullarÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± savunma amaÃ§lÄ± 41 santimetre uzunluÄŸunda beyzbol sopalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin evlerini yakmasÄ± ve ÅŸiddetli baskÄ±sÄ±ndan kaÃ§arak KeÅŸmir'in daÄŸ kÃ¶ylerine yerleÅŸen Rohingyalar iÃ§in yerel medyada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Tehlikeli' olduklarÄ± sÃ¶ylemleri bÃ¶lge halkÄ±nÄ± tedirgin ediyor
Cenevre'deki tramvaylara YPG/PKK yandaÅŸlarÄ±nca verilen reklamlar, Ã¼lkedeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan sert ÅŸekilde kÄ±nandÄ±.
Daha Ã¶nce hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ± bozulan radikal SÄ±rp lider Seselj, 10 yÄ±l hapse mahkum edildi
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi Esed gÃ¼Ã§lerinin havalimanlarÄ± ve askeri hava Ã¼slerini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'nin iki Ã¼ssÃ¼nden biri olan AÄŸrotur'da da (Akrotiri) askeri hareketlilik arttÄ±ÄŸÄ± haberlerine GÃ¼ney KÄ±brÄ±s hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden "Suriye'ye yÃ¶nelik bir harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ±z aÃ§Ä±klamasÄ±" geldi
Jerusalem Post gazetesi, isimleri aÃ§Ä±klanmayan Ä°srailli askeri yetkililerin, "Ä°ran, Suriye topraklarÄ±nÄ± kullanarak Ä°srail'e saldÄ±rÄ±rsa bunun bedelini Esed rejimi Ã¶der." ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸunu yazdÄ±.
BaÅŸbakan Ahmed, muhaliflerin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu Oromiya eyaletinin Ambo ÅŸehrini ziyaret etti