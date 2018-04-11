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20:18, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
17:22, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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ABD'de Ã¶ÄŸretmenler beyzbol sopalarÄ±yla korunacak!
ABD'de Ã¶ÄŸretmenler beyzbol sopalarÄ±yla korunacak!

ABD'de Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bÃ¶lgesindeki 500 Ã¶ÄŸretmene, okullarÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± savunma amaÃ§lÄ± 41 santimetre uzunluÄŸunda beyzbol sopalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir okul bÃ¶lgesinde Ã¶ÄŸretmenlere, okullarÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± savunma amaÃ§lÄ± beyzbol sopasÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

BBC'nin haberine gÃ¶re, ÅŸubat ayÄ±nda Florida eyaletindeki bir liseye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bÃ¶lgesindeki 500 Ã¶ÄŸretmene, 41 santimetre uzunluÄŸunda beyzbol sopalarÄ± verildi.

BÃ¶lge yetkilisi William Hall, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±da kendilerini ve Ã¶ÄŸrencilerini korumalarÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸretmenlere verilen beyzbol sopalarÄ±nÄ±n "son Ã§are" olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hall, "Maalesef, kendimizi ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in bu tÃ¼r ÅŸeyleri kullanmaya ihtiyaÃ§ duyabileceÄŸimiz bir dÃ¼nyada ve Ã§aÄŸda yaÅŸÄ±yoruz." dedi.

Ã–ÄŸretmenlerin, saldÄ±rganlara nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verecekleri Ã¼zerine bir gÃ¼nlÃ¼k eÄŸitimin ardÄ±ndan sopalarÄ± teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hall, bu sopalarÄ±n sÄ±nÄ±flarda kilitli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sembolik beyzbol sopalarÄ±nÄ±n, okul bÃ¶lgesine maliyeti yaklaÅŸÄ±k bin 800 dolar.

GeÃ§en ay da eyaletteki bir baÅŸka okul bÃ¶lgesinde Ã¶ÄŸretmenlere olasÄ± saldÄ±rÄ±da karÅŸÄ±lÄ±k vermeleri iÃ§in taÅŸ dolu kovalar verilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular ABD Millcreek pensilvanya
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