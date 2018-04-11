Cammu KeÅŸmir'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 4 direniÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hindistan'Ä±n iÅŸgalinde bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde, Hindistan askerlerinin Khudwani kÃ¶yÃ¼nÃ¼ gÃ¼venlik Ã§emberine almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan direniÅŸÃ§iler ile askerler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 4 sivilin ve 1 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Hindistan'la birleÅŸmeye karar verdi. Karara MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.
KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.
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Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n sosyal medyadan "Rusya hazÄ±r ol, fÃ¼zeler gelecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼nyadaki durum endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun hakim olmasÄ±nÄ± umuyoruz" ifadesini kullandÄ±.
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir'de, Hindistan askerlerinin Khudwani kÃ¶yÃ¼nÃ¼ gÃ¼venlik Ã§emberine almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan direniÅŸÃ§iler ile askerler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 4 sivil ve 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'de Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bÃ¶lgesindeki 500 Ã¶ÄŸretmene, okullarÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± savunma amaÃ§lÄ± 41 santimetre uzunluÄŸunda beyzbol sopalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin evlerini yakmasÄ± ve ÅŸiddetli baskÄ±sÄ±ndan kaÃ§arak KeÅŸmir'in daÄŸ kÃ¶ylerine yerleÅŸen Rohingyalar iÃ§in yerel medyada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Tehlikeli' olduklarÄ± sÃ¶ylemleri bÃ¶lge halkÄ±nÄ± tedirgin ediyor
Cenevre'deki tramvaylara YPG/PKK yandaÅŸlarÄ±nca verilen reklamlar, Ã¼lkedeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan sert ÅŸekilde kÄ±nandÄ±.
Daha Ã¶nce hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ± bozulan radikal SÄ±rp lider Seselj, 10 yÄ±l hapse mahkum edildi
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi Esed gÃ¼Ã§lerinin havalimanlarÄ± ve askeri hava Ã¼slerini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'nin iki Ã¼ssÃ¼nden biri olan AÄŸrotur'da da (Akrotiri) askeri hareketlilik arttÄ±ÄŸÄ± haberlerine GÃ¼ney KÄ±brÄ±s hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden "Suriye'ye yÃ¶nelik bir harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ±z aÃ§Ä±klamasÄ±" geldi
Jerusalem Post gazetesi, isimleri aÃ§Ä±klanmayan Ä°srailli askeri yetkililerin, "Ä°ran, Suriye topraklarÄ±nÄ± kullanarak Ä°srail'e saldÄ±rÄ±rsa bunun bedelini Esed rejimi Ã¶der." ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸunu yazdÄ±.
BaÅŸbakan Ahmed, muhaliflerin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu Oromiya eyaletinin Ambo ÅŸehrini ziyaret etti