Putin'den Trump'a cevap geldi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Rusya hazÄ±r ol, fÃ¼zeler gelecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ilk kez konuÅŸtu.Â
"DÃ¼nyadaki durum endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun hakim olmasÄ±nÄ± umuyoruz" diyen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"DÃ¼nyanÄ±n durumu endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun galip gelmesini umuyoruz. Rusya, yabancÄ± ortaklarÄ±yla yapÄ±cÄ± iliÅŸkiler geliÅŸtirecek. Rusya uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan tÃ¼m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine saygÄ± duyuyor."Â
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Rusya'ya Suriye'ye askeri mÃ¼dahale konusunda meydan okuyan bir mesaj paylaÅŸarak , "Rusya, Suriye'ye atÄ±lacak her fÃ¼zeyi vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ. O zaman hazÄ±r ol Rusya Ã§Ã¼nkÃ¼ fÃ¼zeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akÄ±llÄ±sÄ±ndan..." ifadelerine yer vermiÅŸti.Â
Trump, daha sonra kiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda bu kez, "Rusya ile iliÅŸkilerimiz SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi de dahil hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kÃ¶tÃ¼. Buna hiÃ§ gerek yok. Rusya'nÄ±n ekonomik olarak desteÄŸe ihtiyacÄ± var ki biz de bunu kolaylÄ±kla saÄŸlayabiliriz. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Silah yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakalÄ±m." ifadelerini kullanarak Ã¼slubunu yumuÅŸattÄ±.
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Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n sosyal medyadan "Rusya hazÄ±r ol, fÃ¼zeler gelecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼nyadaki durum endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun hakim olmasÄ±nÄ± umuyoruz" ifadesini kullandÄ±.
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir'de, Hindistan askerlerinin Khudwani kÃ¶yÃ¼nÃ¼ gÃ¼venlik Ã§emberine almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan direniÅŸÃ§iler ile askerler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 4 sivil ve 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'de Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bÃ¶lgesindeki 500 Ã¶ÄŸretmene, okullarÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± savunma amaÃ§lÄ± 41 santimetre uzunluÄŸunda beyzbol sopalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin evlerini yakmasÄ± ve ÅŸiddetli baskÄ±sÄ±ndan kaÃ§arak KeÅŸmir'in daÄŸ kÃ¶ylerine yerleÅŸen Rohingyalar iÃ§in yerel medyada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Tehlikeli' olduklarÄ± sÃ¶ylemleri bÃ¶lge halkÄ±nÄ± tedirgin ediyor
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