18:02, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Putin'den Trump'a cevap geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Rusya hazÄ±r ol, fÃ¼zeler gelecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ilk kez konuÅŸtu.Â



"DÃ¼nyadaki durum endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun hakim olmasÄ±nÄ± umuyoruz" diyen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"DÃ¼nyanÄ±n durumu endiÅŸe verici. SaÄŸduyunun galip gelmesini umuyoruz. Rusya, yabancÄ± ortaklarÄ±yla yapÄ±cÄ± iliÅŸkiler geliÅŸtirecek. Rusya uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan tÃ¼m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine saygÄ± duyuyor."Â

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Rusya'ya Suriye'ye askeri mÃ¼dahale konusunda meydan okuyan bir mesaj paylaÅŸarak , "Rusya, Suriye'ye atÄ±lacak her fÃ¼zeyi vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ. O zaman hazÄ±r ol Rusya Ã§Ã¼nkÃ¼ fÃ¼zeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akÄ±llÄ±sÄ±ndan..." ifadelerine yer vermiÅŸti.Â

Trump, daha sonra kiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda bu kez, "Rusya ile iliÅŸkilerimiz SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi de dahil hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kÃ¶tÃ¼. Buna hiÃ§ gerek yok. Rusya'nÄ±n ekonomik olarak desteÄŸe ihtiyacÄ± var ki biz de bunu kolaylÄ±kla saÄŸlayabiliriz. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Silah yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakalÄ±m." ifadelerini kullanarak Ã¼slubunu yumuÅŸattÄ±.

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