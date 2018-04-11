GÃ¼ncelleme: 19:00, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Husilerden Suudi Arabistan'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi. BaÅŸkent Riyad'Ä±n birÃ§ok yerinden duyulan patlama seslerinin ardÄ±ndanÂ Suudi Arabistan'Ä±n Al Ahbariye kanalÄ±, Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼zenin baÅŸkent semalarÄ±nda hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildiÄŸini duyurdu. Konuya iliÅŸkin henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Suudi Arabistan, 25 Mart gecesi Yemen'den Riyad'a fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼zelerin havada imha edildiÄŸini ancak, bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r uyruklu kiÅŸilerin oturduÄŸu bir eve dÃ¼ÅŸmesi sonucu bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Yemen'de yÃ¶netimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, 2015'ten bu yana meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor. Â

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