18:20, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Azerbaycan'da oy kullanma iÅŸlemi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸlemi sona erdi.

Azerbaycan Merkezi SeÃ§im Komitesinden (AMSK) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, oy verme iÅŸlemininÂ yerel saatle 19.00 itibarÄ±yla resmen bittiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AzerbaycanlÄ±lar, yeniden aday olan mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasÄ±ndan, bundan sonraki 7 yÄ±lda Azerbaycan'Ä± yÃ¶netecek yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullandÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 5 bin 641 sandÄ±k kuruldu. Son verilere gÃ¶re, Ã¼lkede 5 milyon 309 bin kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Azerbaycan vatandaÅŸlarÄ±, oylarÄ±nÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¼lkelerdeki Azerbaycan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinde kurulan sandÄ±klarda kullandÄ±.Â

SeÃ§imi 59 Ã¼lke, 60 uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tten 890 yabancÄ±, 58 bin 175 yerli gÃ¶zlemci izledi. Ãœlke basÄ±nÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 21 Ã¼lkeden 118 yabancÄ± gazeteci de seÃ§imi takip etti.

SeÃ§imde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayÄ± mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayÄ± Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayÄ± Araz Alizade, Azerbaycan Milli DiriliÅŸ Hareketi Partisinin adayÄ± Ferec Kuliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayÄ± Razi Nurullayev, Ã‡aÄŸdaÅŸ MÃ¼savat Partisi adayÄ± HafÄ±z HacÄ±yev, baÄŸÄ±msÄ±z aday Zahid OruÃ§ ve Demokrat Parti adayÄ± Serdar Memmedov yarÄ±ÅŸtÄ±.

Resmi olmayan ilk sonuÃ§lar 23.00'dan sonra aÃ§Ä±klanacak.Â