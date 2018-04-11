Hollanda'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan 'barÄ±nma' gÃ¶sterisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda'nÄ±n baÅŸkentiÂ Amsterdam'daÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar,Â barÄ±nma sorununaÂ dikkat Ã§ekmek iÃ§inÂ gÃ¶steriÂ yaptÄ±.
Amsterdam Belediyesi Ã¶nÃ¼nde, kendilerine "Biz BuradayÄ±z" adÄ±nÄ± veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu grup tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve farklÄ± kesimlerden HollandalÄ± aktivist gruplarÄ±n da destek verdiÄŸi gÃ¶steride Ã¶zellikle kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor durumda olduÄŸu mesajÄ± verildi.
"Biz sokakta yaÅŸayamayÄ±z", "Kimse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olmayÄ± seÃ§medi", "24 saatlik barÄ±nak istiyoruz", "Ã‡Ã¶zÃ¼m istiyoruz" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± metruk binalardan Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±na ve belediyenin sunduÄŸu 12 saatlik gece barÄ±naÄŸÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
GÃ¶steride konuÅŸma yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Bishara, yaklaÅŸÄ±k 12 yÄ±ldÄ±r pasaport gibi resmi evraklarÄ± olmadan sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "BugÃ¼n burada Ã§Ã¶zÃ¼m istiyoruz ve bunu elde etmeden buradan gitmeyeceÄŸiz. Bize sunulan 12 saatlik gece barÄ±naklarÄ±yla, kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar olarak sabahtan akÅŸama kadar sokakta kalmamÄ±z hiÃ§ gÃ¼venli deÄŸil. Onun iÃ§in 24 saatlik barÄ±nak talep ediyoruz." dedi.
"BURASI DEMOKRATÄ°K BÄ°R ÃœLKE VE KADIN HAKLARI VAR AMA HANÄ° NEREDE?"
Bishara, "BurasÄ± demokratik bir Ã¼lke ve kadÄ±n haklarÄ± var ama hani nerede? Yoksa AfrikalÄ± olduÄŸumuz iÃ§in mi sokakta yaÅŸÄ±yoruz? SoÄŸuk havalarda Ã§ok zorluk Ã§ekiyoruz. Hayvanlar bile evlerde yaÅŸÄ±yor ama biz sokakta yaÅŸÄ±yoruz. LÃ¼tfen bize yardÄ±m edin biz de artÄ±k Hollanda'nÄ±n bir parÃ§asÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
"BAZI KANUNLAR Ä°NSANLARI DEÄžERSÄ°Z KILIYOR"
"Biz BuradayÄ±z" grubuna baÄŸlÄ± HollandalÄ± aktivist Joyce Maas da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar bu zamana kadar sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± 35 boÅŸ binadan Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te bazÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar intihar etti, bazÄ±larÄ±nÄ± kaybettik ve daha birÃ§ok ÅŸey yaÅŸandÄ±. ÃœzÃ¼ntÃ¼, acÄ± ve baskÄ± yaÅŸadÄ± bu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar. BazÄ± kanunlar insanlarÄ± deÄŸersiz kÄ±lÄ±yor. HiÃ§bir insan kaÃ§ak deÄŸildir. Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n herkes iÃ§in geÃ§erli olduÄŸunu ifade etmek iÃ§in bugÃ¼n buradayÄ±z."
Ãœlkede sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Hollanda devleti tarafÄ±ndan kabul edilmedikleri ve Ã§eÅŸitli gerekÃ§eler yÃ¼zÃ¼nden de Ã¼lkelerine dÃ¶nemedikleri iÃ§in sokakta veya metruk binalarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.
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Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
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