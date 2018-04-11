19:14, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ryan emekliye ayrÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve emekliye ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ryan, Amerikan kamuoyunda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lanan kararÄ±nÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±.

"EÄŸer bir dÃ¶nem daha burada olacak olsam Ã§ocuklarÄ±m beni sadece hafta sonu babasÄ± olarak hatÄ±rlayacaktÄ±. Bunun olmasÄ±na izin veremem. DolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±mda yeni Ã¶ncelikleri dÃ¼zenlemem gerekiyor." ifadesini kullanan Ryan, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolduÄŸu Ocak 2019'dan itibaren emekliye ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r Kongre'de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ryan, artÄ±k ailesine daha fazla zaman ayÄ±rmasÄ±nÄ±n vaktinin geldiÄŸini ifade etti.

TRUMP'TAN TEÅžEKKÃœR MESAJI

Ã–te yandanÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Twitter'dan "Meclis BaÅŸkanÄ± Paul Ryan gerÃ§ekten iyi bir adam. Yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken, arkasÄ±nda kimsenin sorgulayamayacaÄŸÄ± bir miras bÄ±rakÄ±yor. Seninleyiz Paul." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Trump'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da CumhuriyetÃ§i senatÃ¶r ve vekil de Ryan'a destek ve baÅŸarÄ± dilekleri mesajÄ± iÃ§eren aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

GÃ¶revine 29 Ekim 2015'de baÅŸlayan Ryan, Temsilciler Meclisinin 54. BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapÄ±yordu.