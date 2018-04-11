19:32, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Peskov: Biz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerindenÂ Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.

Peskov, gazetecilerin Trump'Ä±n mesajlarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±na, "Biz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz. Ciddi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n destekÃ§ileriyiz. Daha Ã¶nce de olduÄŸu gibi, kÄ±rÄ±lgan olan bir duruma zarar verebilecek adÄ±mlar atmamanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸuna inanmaya devam ediyoruz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Trump, Twitter hesabÄ±ndan, "Rusya, Suriye'ye atÄ±lacak her fÃ¼zeyi vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ. O zaman hazÄ±r ol Rusya Ã§Ã¼nkÃ¼ fÃ¼zeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akÄ±llÄ±sÄ±ndan. Kendi halkÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktÄ±nÄ±z." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova da Trump'a tepki olarak sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda "AkÄ±llÄ± fÃ¼zelerin, terÃ¶ristlere doÄŸru uÃ§masÄ± gerekiyor, topraklarÄ±nda birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadele eden meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete deÄŸil. Evet, bu arada ve Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (OPCW) mÃ¼fettiÅŸleri ÅŸimdi akÄ±llÄ± fÃ¼zelerin kimyasal uygulamalarÄ±n tÃ¼m kanÄ±tlarÄ±nÄ± yok edeceÄŸi konusunda uyarÄ±ldÄ±lar mÄ±? Ya da tÃ¼m dÃ¼ÅŸÃ¼nce, provokasyonun izlerini akÄ±llÄ± fÃ¼zelerle hÄ±zla Ã¶rtmek ve uluslararasÄ± mÃ¼fettiÅŸlerin delil olarak hiÃ§ bir ÅŸeyi aramamalarÄ± iÃ§in mi?" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ikinci bir mesajda, "Rusya ile iliÅŸkilerimiz SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi de dahil hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kÃ¶tÃ¼. Buna hiÃ§ gerek yok. Rusya'nÄ±n ekonomik olarak desteÄŸe ihtiyacÄ± var ki biz de bunu kolaylÄ±kla saÄŸlayabiliriz. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Silah yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakalÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Trumpâ€™Ä±n "silah yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakalÄ±m" ifadesine karÅŸÄ±lÄ±k Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaharova da "Harika bir fikir! Amerika'nÄ±n, kimyasal silahlarÄ±nÄ±n imhasÄ±yla baÅŸlayacak bir teklifi var." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.