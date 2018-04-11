19:47, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

SandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re Aliyev seÃ§imi kazandÄ±





Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±. "ELS" BaÄŸÄ±msÄ±z AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinin 300 sandÄ±kta 80 bin seÃ§menle yaptÄ±ÄŸÄ± anketin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, oylarÄ±n yÃ¼zde 82,7'sini alarak seÃ§imi kazandÄ±. Ankete gÃ¶re, BirleÅŸik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayÄ± Kudret Hasanguliyev yÃ¼zde 4,23 oyla ikinci, baÄŸÄ±msÄ±z aday Zahid OruÃ§ ise yÃ¼zde 3,7 oyla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu. Sivil Toplum Ä°Ã§in BaÄŸÄ±msÄ±z DanÄ±ÅŸma ve YardÄ±m Merkezinin FransÄ±z "Opinion Way" ÅŸirketiyle ortaklaÅŸa gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi anketin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re de seÃ§imin galibi yÃ¼zde 86,53 oyla Aliyev oldu. Ankete gÃ¶re, Aliyev'i yÃ¼zde 3,1 oyla Hasanguliyev, yÃ¼zde 2,92 oyla OruÃ§ izledi. Azerbaycan Ã‡alÄ±ÅŸma HaklarÄ±nÄ± Savunma Ligi sivil toplum kuruluÅŸuyla Amerikan "Arthur J.Finkelstein and Associates" (AJF) ÅŸirketinin ortaklaÅŸa yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerinin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re de Aliyev yÃ¼zde 85,57 oy alarak seÃ§imi kazandÄ±. Â

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