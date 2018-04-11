20:18, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'Ruanda SoykÄ±rÄ±mÄ±' 24. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi William Nkurunziza, "Tutsi soykÄ±rÄ±mÄ± Ã¼lkemizi parÃ§aladÄ± ve kalplerimizi birbirinden ayÄ±rdÄ±. Ancak aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸÄ± da en iyi ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Birlikte hareket ettiÄŸimiz zaman ortaya Ã§Ä±kan pozitif gÃ¼Ã§ ve beraberliÄŸimiz bizi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ daha anlayÄ±ÅŸlÄ± ve daha kÄ±ymet bilir yaptÄ±." dedi.

Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.TÃ¶rene Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Williams Nkurunziza ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) TÃ¼rkiye Mukim KoordinatÃ¶rÃ¼ Irena Vojackova Sollorano'nun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da diplomatik temsilci ile TÃ¼rkiye'de okuyan RuandalÄ± Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

SoykÄ±rÄ±mda hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anma amacÄ±yla umut ateÅŸinin yakÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan programda bir konuÅŸma yapan Nkurunziza, soykÄ±rÄ±mÄ± hazÄ±rlayan tarihsel gerÃ§eklere vurgu yaparak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Onlarca yÄ±l kolonilerin olumsuz etkisi, kÃ¶tÃ¼ siyaset ve zayÄ±f siyasi liderler, suni etnikler yaratÄ±p nefreti kÃ¶rÃ¼kleyerek 1954, 1964, 1973'teki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± soykÄ±rÄ±mlara zemin hazÄ±rladÄ±. Sonunda BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin de tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Tutsilere karÅŸÄ± iÅŸlenen soykÄ±rÄ±m korkunÃ§ bir ÅŸekilde meydana geldi."

Nkurunziza, bir milyondan fazla RuandalÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼nyaya Ã¶rnek olmasÄ± gerekecek kadar hÄ±zlÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Tutsi soykÄ±rÄ±mÄ± Ã¼lkemizi parÃ§aladÄ± ve kalplerimizi birbirinden ayÄ±rdÄ±. Ancak aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸÄ± da en iyi ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Birlikte hareket ettiÄŸimiz zaman ortaya Ã§Ä±kan pozitif gÃ¼Ã§ ve beraberliÄŸimiz bizi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ daha anlayÄ±ÅŸlÄ± ve daha kÄ±ymet bilir yaptÄ±."

Ruanda'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n milyonlarca insanÄ±n hayallerini, hedeflerini, mutluluÄŸunu Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nkurunziza, "Yeniden Asla" sloganÄ± ile hareket ederek soykÄ±rÄ±m ideolojisine karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ULUSLARARASI TOPLULUK SOYKIRIMLARI ENGELLEYEMÄ°YOR

BM TÃ¼rkiye Mukim KoordinatÃ¶rÃ¼ Sollorano da uluslararasÄ± toplumun Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda "Bir daha asla" dediÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Ancak dÃ¼nya Ruanda'da Tutsilerin, Srebrenitsa'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n soykÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±na, ArakanlÄ±larÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± muameleye ÅŸahit oldu ve engelleyemedi. Ruanda bu trajediden ders Ã§Ä±kardÄ±. Bizler de ders Ã§Ä±karmalÄ±yÄ±z. Devletler, halklarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m, savaÅŸ suÃ§u, etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan korumak gibi temel bir sorumluluÄŸa sahiptir. BÃ¶ylesine zalimane eylemlerin yeniden yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã¼lkelerin birlik olmasÄ± ÅŸarttÄ±r ve uluslararasÄ± topluluk BM aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¶yle olaylarÄ±n faillerine yaptÄ±klarÄ±ndan sorumlu tutulcaklarÄ±na dair gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj vermelidir."

Bu yÄ±l Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin ve SoykÄ±rÄ±m SuÃ§unun CezalandÄ±rÄ±lmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 70. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Sollorano, henÃ¼z sÃ¶zleÅŸmeye taraf olmamÄ±ÅŸ BM'ye Ã¼ye devletlere sÃ¶zleÅŸmeyi imzalama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ruanda'nÄ±n BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rgesi olduÄŸu dÃ¶nemde RuandalÄ±larÄ±n kimliklerine "Tutsi" ve "Hutu" ibareleri eklendi. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 1963'te yÃ¶netime HutularÄ±n geÃ§mesiyle Ã¼lkede etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. YÃ¼z binlerce Tutsi komÅŸu Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.

YÄ±llarca devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar 6 Nisan 1994'te dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juvenal Habyarimana'nÄ±n uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu tarihin en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mlarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

HutularÄ±n olaydan Tutsileri sorumlu tutmasÄ±yla baÅŸlayan ve 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda Ruanda hÃ¼kÃ¼metinin verilerine gÃ¶re 1 milyondan fazla, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kaynaklarÄ±na gÃ¶re de 800 bin Tutsi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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