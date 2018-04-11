'Ruanda SoykÄ±rÄ±mÄ±' 24. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi William Nkurunziza, "Tutsi soykÄ±rÄ±mÄ± Ã¼lkemizi parÃ§aladÄ± ve kalplerimizi birbirinden ayÄ±rdÄ±. Ancak aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸÄ± da en iyi ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Birlikte hareket ettiÄŸimiz zaman ortaya Ã§Ä±kan pozitif gÃ¼Ã§ ve beraberliÄŸimiz bizi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ daha anlayÄ±ÅŸlÄ± ve daha kÄ±ymet bilir yaptÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.TÃ¶rene Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Williams Nkurunziza ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) TÃ¼rkiye Mukim KoordinatÃ¶rÃ¼ Irena Vojackova Sollorano'nun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da diplomatik temsilci ile TÃ¼rkiye'de okuyan RuandalÄ± Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
SoykÄ±rÄ±mda hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anma amacÄ±yla umut ateÅŸinin yakÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan programda bir konuÅŸma yapan Nkurunziza, soykÄ±rÄ±mÄ± hazÄ±rlayan tarihsel gerÃ§eklere vurgu yaparak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Onlarca yÄ±l kolonilerin olumsuz etkisi, kÃ¶tÃ¼ siyaset ve zayÄ±f siyasi liderler, suni etnikler yaratÄ±p nefreti kÃ¶rÃ¼kleyerek 1954, 1964, 1973'teki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± soykÄ±rÄ±mlara zemin hazÄ±rladÄ±. Sonunda BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin de tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Tutsilere karÅŸÄ± iÅŸlenen soykÄ±rÄ±m korkunÃ§ bir ÅŸekilde meydana geldi."
Nkurunziza, bir milyondan fazla RuandalÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼nyaya Ã¶rnek olmasÄ± gerekecek kadar hÄ±zlÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"Tutsi soykÄ±rÄ±mÄ± Ã¼lkemizi parÃ§aladÄ± ve kalplerimizi birbirinden ayÄ±rdÄ±. Ancak aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸÄ± da en iyi ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Birlikte hareket ettiÄŸimiz zaman ortaya Ã§Ä±kan pozitif gÃ¼Ã§ ve beraberliÄŸimiz bizi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ daha anlayÄ±ÅŸlÄ± ve daha kÄ±ymet bilir yaptÄ±."
Ruanda'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n milyonlarca insanÄ±n hayallerini, hedeflerini, mutluluÄŸunu Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nkurunziza, "Yeniden Asla" sloganÄ± ile hareket ederek soykÄ±rÄ±m ideolojisine karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BM TÃ¼rkiye Mukim KoordinatÃ¶rÃ¼ Sollorano da uluslararasÄ± toplumun Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda "Bir daha asla" dediÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Ancak dÃ¼nya Ruanda'da Tutsilerin, Srebrenitsa'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n soykÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±na, ArakanlÄ±larÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± muameleye ÅŸahit oldu ve engelleyemedi. Ruanda bu trajediden ders Ã§Ä±kardÄ±. Bizler de ders Ã§Ä±karmalÄ±yÄ±z. Devletler, halklarÄ±nÄ± soykÄ±rÄ±m, savaÅŸ suÃ§u, etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan korumak gibi temel bir sorumluluÄŸa sahiptir. BÃ¶ylesine zalimane eylemlerin yeniden yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã¼lkelerin birlik olmasÄ± ÅŸarttÄ±r ve uluslararasÄ± topluluk BM aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¶yle olaylarÄ±n faillerine yaptÄ±klarÄ±ndan sorumlu tutulcaklarÄ±na dair gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj vermelidir."
Bu yÄ±l Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin ve SoykÄ±rÄ±m SuÃ§unun CezalandÄ±rÄ±lmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 70. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Sollorano, henÃ¼z sÃ¶zleÅŸmeye taraf olmamÄ±ÅŸ BM'ye Ã¼ye devletlere sÃ¶zleÅŸmeyi imzalama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ruanda'nÄ±n BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rgesi olduÄŸu dÃ¶nemde RuandalÄ±larÄ±n kimliklerine "Tutsi" ve "Hutu" ibareleri eklendi. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 1963'te yÃ¶netime HutularÄ±n geÃ§mesiyle Ã¼lkede etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. YÃ¼z binlerce Tutsi komÅŸu Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
YÄ±llarca devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar 6 Nisan 1994'te dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juvenal Habyarimana'nÄ±n uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu tarihin en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mlarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
HutularÄ±n olaydan Tutsileri sorumlu tutmasÄ±yla baÅŸlayan ve 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda Ruanda hÃ¼kÃ¼metinin verilerine gÃ¶re 1 milyondan fazla, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kaynaklarÄ±na gÃ¶re de 800 bin Tutsi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi