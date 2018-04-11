GÃ¼ncelleme: 21:11, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapÄ±lan askeri anlaÅŸmaya raÄŸmen bundan sonra Somali ordusu iÃ§erisindeki askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± ve eÄŸitimini kendisinin vereceÄŸini duyurdu.

Somali Savunma BakanÄ± Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber AjansÄ±na (SONNA) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'de BAE'ye ait Ã¼slerde eÄŸitilen askerlerin tÃ¼m sorumluluÄŸunun bundan sonraki sÃ¼reÃ§te hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan Ã¼stlenildiÄŸini sÃ¶yledi.

Abdurrahman, "HÃ¼kÃ¼met olarak General Golden KampÄ±'nda eÄŸittiÄŸi Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tÃ¼m askerlerin maaÅŸ Ã¶demesini biz gerÃ§ekleÅŸtirceÄŸiz. BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerler ise ordu iÃ§erisindeki farklÄ± birimlere daÄŸÄ±tÄ±lacak." diye konuÅŸtu.

BAE'NÄ°N SOMALÄ° ORDUSU ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ° AZALTILMAYA Ã‡ALIÅžIYOR

Somali'de askeri Ã¼s ve uÃ§ak krizi gibi meselelerden dolayÄ± uzun sÃ¼redir devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± yeni kararla BAE'nin Somali ordusu iÃ§erisindeki etkisinin bitirilmek istenildiÄŸi belirtiliyor.

Somali ve BAE, KasÄ±m 2014'te Somalili askerlerin eÄŸitimi ve maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesi dahil olmak Ã¼zere askeri iÅŸ birliÄŸi konusunda bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Somali hÃ¼kÃ¼metinin KÃ¶rfez Ã¼lkeleriyle yaÅŸanan Katar krizinde tarafsÄ±z kalmayÄ± tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede tutulduÄŸu belirtiliyor.

Somali ordusu iÃ§erisinde BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerle ordu iÃ§erisindeki diÄŸer askerler arasÄ±nda uzun sÃ¼redir Ã§eÅŸitli anlaÅŸmazlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yordu.

DUBAÄ°'DEN UÃ‡AKLA 9,6 MÄ°LYON DOLAR KAÃ‡AK PARA YAKALANMIÅžTI

Somali'de, pazar gÃ¼nÃ¼ BAE'den gelen uÃ§akta Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sokulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan 9,6 milyon dolar nakit paranÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Aden Adde UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Dubai'den gelen uÃ§ak iÃ§erisinde Ã¼lkeye gizlice sokulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan paranÄ±n Somali'de kime ya da nereye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere getirildiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stihbarat birimlerince el konulan paranÄ±n detaylÄ± soruÅŸturma iÃ§in Somali Merkez BankasÄ±na nakledildiÄŸi ifade edilirken, BAE paranÄ±n Somalili askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini savunmuÅŸtu.

BAE ORTAKLI PROJE Ä°PTAL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, Ã¶zerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera LimanÄ±'nÄ±n iÅŸletilmesine iliÅŸkin anlaÅŸma yapan Dubai merkezli DP World ÅŸirketinin Ã¼lkedeki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± ve ÅŸirketin en kÄ±sa zamanda Somali'yi terk etmesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Kararda, DP World ÅŸirketinin sÃ¶z konusu 3 limanÄ±n iÅŸletmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu, Ã¼lkenin birliÄŸi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± tehdit teÅŸkil ettiÄŸi, bu yÃ¼zden geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

SOMALÄ° BAE ARASINDA YAÅžANAN SON OLAYLAR

Somali'de BAE'ye ait uÃ§aÄŸa el konuldu

Somali'de BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerler ile istihbaratÃ§Ä±lar Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Dubaili ÅŸirketin Somali'yi terk etmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±

Somalili SenatÃ¶rden BAE'ye suikast suÃ§lamasÄ±

Somaliland, BAE'nin askeri Ã¼s planÄ±nÄ± erteledi