Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Somali hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapÄ±lan askeri anlaÅŸmaya raÄŸmen bundan sonra Somali ordusu iÃ§erisindeki askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± ve eÄŸitimini kendisinin vereceÄŸini duyurdu.
Somali Savunma BakanÄ± Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber AjansÄ±na (SONNA) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'de BAE'ye ait Ã¼slerde eÄŸitilen askerlerin tÃ¼m sorumluluÄŸunun bundan sonraki sÃ¼reÃ§te hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan Ã¼stlenildiÄŸini sÃ¶yledi.
Abdurrahman, "HÃ¼kÃ¼met olarak General Golden KampÄ±'nda eÄŸittiÄŸi Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tÃ¼m askerlerin maaÅŸ Ã¶demesini biz gerÃ§ekleÅŸtirceÄŸiz. BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerler ise ordu iÃ§erisindeki farklÄ± birimlere daÄŸÄ±tÄ±lacak." diye konuÅŸtu.
BAE'NÄ°N SOMALÄ° ORDUSU ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ° AZALTILMAYA Ã‡ALIÅžIYOR
Somali'de askeri Ã¼s ve uÃ§ak krizi gibi meselelerden dolayÄ± uzun sÃ¼redir devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± yeni kararla BAE'nin Somali ordusu iÃ§erisindeki etkisinin bitirilmek istenildiÄŸi belirtiliyor.
Somali ve BAE, KasÄ±m 2014'te Somalili askerlerin eÄŸitimi ve maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesi dahil olmak Ã¼zere askeri iÅŸ birliÄŸi konusunda bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Somali hÃ¼kÃ¼metinin KÃ¶rfez Ã¼lkeleriyle yaÅŸanan Katar krizinde tarafsÄ±z kalmayÄ± tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede tutulduÄŸu belirtiliyor.
Somali ordusu iÃ§erisinde BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerle ordu iÃ§erisindeki diÄŸer askerler arasÄ±nda uzun sÃ¼redir Ã§eÅŸitli anlaÅŸmazlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yordu.
DUBAÄ°'DEN UÃ‡AKLA 9,6 MÄ°LYON DOLAR KAÃ‡AK PARA YAKALANMIÅžTI
Somali'de, pazar gÃ¼nÃ¼ BAE'den gelen uÃ§akta Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sokulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan 9,6 milyon dolar nakit paranÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Aden Adde UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Dubai'den gelen uÃ§ak iÃ§erisinde Ã¼lkeye gizlice sokulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan paranÄ±n Somali'de kime ya da nereye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere getirildiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°stihbarat birimlerince el konulan paranÄ±n detaylÄ± soruÅŸturma iÃ§in Somali Merkez BankasÄ±na nakledildiÄŸi ifade edilirken, BAE paranÄ±n Somalili askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini savunmuÅŸtu.
BAE ORTAKLI PROJE Ä°PTAL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°
Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, Ã¶zerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera LimanÄ±'nÄ±n iÅŸletilmesine iliÅŸkin anlaÅŸma yapan Dubai merkezli DP World ÅŸirketinin Ã¼lkedeki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± ve ÅŸirketin en kÄ±sa zamanda Somali'yi terk etmesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Kararda, DP World ÅŸirketinin sÃ¶z konusu 3 limanÄ±n iÅŸletmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu, Ã¼lkenin birliÄŸi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± tehdit teÅŸkil ettiÄŸi, bu yÃ¼zden geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
SOMALÄ° BAE ARASINDA YAÅžANAN SON OLAYLAR
Somali'de BAE'ye ait uÃ§aÄŸa el konuldu
Somali'de BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerler ile istihbaratÃ§Ä±lar Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Dubaili ÅŸirketin Somali'yi terk etmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±
Somalili SenatÃ¶rden BAE'ye suikast suÃ§lamasÄ±
Somaliland, BAE'nin askeri Ã¼s planÄ±nÄ± erteledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi