DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:19, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
DÃ¼nya
GÃ¼ncelleme: 21:11, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor
Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor

Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapÄ±lan askeri anlaÅŸmaya raÄŸmen bundan sonra Somali ordusu iÃ§erisindeki askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± ve eÄŸitimini kendisinin vereceÄŸini duyurdu.

Somali Savunma BakanÄ± Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber AjansÄ±na (SONNA) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'de BAE'ye ait Ã¼slerde eÄŸitilen askerlerin tÃ¼m sorumluluÄŸunun bundan sonraki sÃ¼reÃ§te hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan Ã¼stlenildiÄŸini sÃ¶yledi.

Abdurrahman, "HÃ¼kÃ¼met olarak General Golden KampÄ±'nda eÄŸittiÄŸi Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tÃ¼m askerlerin maaÅŸ Ã¶demesini biz gerÃ§ekleÅŸtirceÄŸiz. BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerler ise ordu iÃ§erisindeki farklÄ± birimlere daÄŸÄ±tÄ±lacak." diye konuÅŸtu.

BAE'NÄ°N SOMALÄ° ORDUSU ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ° AZALTILMAYA Ã‡ALIÅžIYOR

Somali'de askeri Ã¼s ve uÃ§ak krizi gibi meselelerden dolayÄ± uzun sÃ¼redir devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± yeni kararla BAE'nin Somali ordusu iÃ§erisindeki etkisinin bitirilmek istenildiÄŸi belirtiliyor.

Somali ve BAE, KasÄ±m 2014'te Somalili askerlerin eÄŸitimi ve maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesi dahil olmak Ã¼zere askeri iÅŸ birliÄŸi konusunda bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Somali hÃ¼kÃ¼metinin KÃ¶rfez Ã¼lkeleriyle yaÅŸanan Katar krizinde tarafsÄ±z kalmayÄ± tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede tutulduÄŸu belirtiliyor.

Somali ordusu iÃ§erisinde BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerle ordu iÃ§erisindeki diÄŸer askerler arasÄ±nda uzun sÃ¼redir Ã§eÅŸitli anlaÅŸmazlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yordu.

DUBAÄ°'DEN UÃ‡AKLA 9,6 MÄ°LYON DOLAR KAÃ‡AK PARA YAKALANMIÅžTI

Somali'de, pazar gÃ¼nÃ¼ BAE'den gelen uÃ§akta Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sokulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan 9,6 milyon dolar nakit paranÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Aden Adde UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Dubai'den gelen uÃ§ak iÃ§erisinde Ã¼lkeye gizlice sokulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan paranÄ±n Somali'de kime ya da nereye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere getirildiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stihbarat birimlerince el konulan paranÄ±n detaylÄ± soruÅŸturma iÃ§in Somali Merkez BankasÄ±na nakledildiÄŸi ifade edilirken, BAE paranÄ±n Somalili askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini savunmuÅŸtu.

BAE ORTAKLI PROJE Ä°PTAL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, Ã¶zerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera LimanÄ±'nÄ±n iÅŸletilmesine iliÅŸkin anlaÅŸma yapan Dubai merkezli DP World ÅŸirketinin Ã¼lkedeki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± ve ÅŸirketin en kÄ±sa zamanda Somali'yi terk etmesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Kararda, DP World ÅŸirketinin sÃ¶z konusu 3 limanÄ±n iÅŸletmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu, Ã¼lkenin birliÄŸi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± tehdit teÅŸkil ettiÄŸi, bu yÃ¼zden geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

SOMALÄ° BAE ARASINDA YAÅžANAN SON OLAYLAR

Somali'de BAE'ye ait uÃ§aÄŸa el konuldu
Somali'de BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerler ile istihbaratÃ§Ä±lar Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Dubaili ÅŸirketin Somali'yi terk etmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±
Somalili SenatÃ¶rden BAE'ye suikast suÃ§lamasÄ±
Somaliland, BAE'nin askeri Ã¼s planÄ±nÄ± erteledi



Ä°lgili Konular somali BAE somaliland
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÃ¼nya Haberleri
DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti
DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Ä°lham Aliyev kazandÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Ä°lham Aliyev kazandÄ±

Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev kazandÄ±.
ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur'
'ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur'

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Putin Netanyahu ile Suriye yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin, Netanyahu ile Suriyeâ€™yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere'den Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Ä°ngiltere'den Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD'nin Suriye iÃ§in quot Askeri seÃ§enekleri hazÄ±r quot
ABD'nin Suriye iÃ§in "Askeri seÃ§enekleri hazÄ±r"

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor
Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor

Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Zuckerberg Benim de bilgilerim satÄ±ldÄ±
Zuckerberg: Benim de bilgilerim satÄ±ldÄ±

Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda SoykÄ±rÄ±mÄ±' 24 yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
'Ruanda SoykÄ±rÄ±mÄ±' 24. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
SandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re Aliyev seÃ§imi kazandÄ±
SandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re Aliyev seÃ§imi kazandÄ±

Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Peskov Biz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz
Peskov: Biz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
Ryan emekliye ayrÄ±lÄ±yor
Ryan emekliye ayrÄ±lÄ±yor

ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan 'barÄ±nma' gÃ¶sterisi
Hollanda'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan 'barÄ±nma' gÃ¶sterisi

Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Husilerden Suudi Arabistan'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±
Husilerden Suudi Arabistan'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±

Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da oy kullanma iÅŸlemi sona erdi
Azerbaycan'da oy kullanma iÅŸlemi sona erdi

Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Haberler

BAE destekli gÃ¼Ã§ler Dali'nin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi
BAE destekli gÃ¼Ã§ler Dali'nin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi

Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD, Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ
ABD Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ

Somali'de BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerle istihbaratÃ§Ä±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Somali'de BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerle istihbaratÃ§Ä±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

KÄ±zÄ±ldeniz'de TÃ¼rkiye ve Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± gizli toplantÄ± iddiasÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'de TÃ¼rkiye ve Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± gizli toplantÄ± iddiasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BAE'ye 'Suriye' tepkisi
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden BAE'ye 'Suriye' tepkisi

Katar ve BAE'den KÃ¶rfez krizi sonrasÄ± ilk anlaÅŸma
Katar ve BAE'den KÃ¶rfez krizi sonrasÄ± ilk anlaÅŸma

Katar'dan BMGK'ya 'BAE ve Bahreyn' ÅŸikayeti
Katar'dan BMGK'ya 'BAE ve Bahreyn' ÅŸikayeti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 