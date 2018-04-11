Zuckerberg: Benim de bilgilerim satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FacebookÂ kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO)Â Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.
ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, UlaÅŸÄ±m Komitesinin ortak dÃ¼zenlediÄŸi oturumda dÃ¼n ifade veren Zuckerberg, bugÃ¼n ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Ã¶nÃ¼nde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Zuckerberg, "Facebook: TÃ¼ketici Verilerinin KullanÄ±mÄ± ve ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ±" adlÄ± oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 87 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel verileri ABD ve Ä°ngiltere'de kritik siyasi seÃ§imleri etkilemek iÃ§in usulsÃ¼z kullandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, insanlarÄ±n Facebook'taki baÄŸlantÄ±larÄ± kullanarak diÄŸer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasÄ±nÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini vurgulayan Zuckerberg, "Ä°nsanlarÄ±n Facebook Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuz var." ifadesini kullandÄ±.
Zuckerberg, Rusya'nÄ±n 2016'da ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iÅŸ birliÄŸi halinde olduÄŸunu belirterek, "HiÃ§ kimsenin uygulamalarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasÄ±nÄ± istemiyorum." dedi.
Facebook'un veri satmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Zuckerberg, ÅŸirketin kullandÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok veride kendini sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirirken, platform Ã¼zerindeki reklamlarÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±yla ilgili firmanÄ±n daha iyi bir iÅŸ Ã§Ä±karabileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Zuckerberg, Facebook'ta kullanÄ±cÄ±larÄ±n kendi bilgileri Ã¼zerinde kontrolÃ¼ olduÄŸunu aktarÄ±rken, kullanÄ±cÄ±larÄ±n kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini sÃ¶yledi.
Cambridge Analytica skandalÄ± kapsamÄ±nda veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan etkilenen Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n pazartesi gÃ¼nÃ¼ bilgilendirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Zuckerberg, internet sektÃ¶rÃ¼nde dÃ¼zenlemelerin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu vurgularken, Ã¶te yandan dÃ¼zenlemelerin kÃ¼Ã§Ã¼k start-up firmalarÄ± iÃ§in zorluk yaratabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.
Facebook Ã¼zerinde kullanÄ±lan bir uygulama geliÅŸtiren ve Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini ÅŸirketten izinsiz ÅŸekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlÄ± kiÅŸiye dava aÃ§abileceÄŸini belirten Zuckerberg, Kogan'Ä±n hareketinin Facebook'un anlaÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Ã–te yandan Zuckerberg, veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cambridge Analytica'nÄ±n CEO'suyla neden birebir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi hakkÄ±ndaki sorularÄ± ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.
Rusya'nÄ±n Facebook Ã¼zerindeki bilgi operasyonlarÄ±nÄ± 2016'da fark ettiklerinde bunun ÅŸirket iÃ§in en Ã¶nemli konu haline geldiÄŸine iÅŸaret eden Zuckerberg, Facebook platformu Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k verilere eriÅŸimi olan uygulamalarÄ±n tek tek incelenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Zuckerberg, gÃ¼venlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bazÄ± bilgilerinin takip edildiÄŸi bilgisine paylaÅŸÄ±rken, "Facebook sansÃ¼r yapmÄ±yor. Ama terÃ¶rist iÃ§erikleri kaldÄ±rÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kendi verileri Ã¼zerinde tamamen kontrolÃ¼ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Zuckerberg, Ã¶te yandan Facebook'taki birÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n gizlilik kontrollerini kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Zuckerberg, Facebook verilerinin kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸirketin genelde basÄ±ndan Ã¶ÄŸrendiÄŸi argÃ¼manÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Ryan, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerinde yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, barÄ±nma sorununa dikkat Ã§ekmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a yÃ¶nelik atÄ±lan balistik fÃ¼zenin imha edildiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'da, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸleminin sona erdiÄŸi ve sayÄ±m iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi