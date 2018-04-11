21:10, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Zuckerberg: Benim de bilgilerim satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FacebookÂ kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO)Â Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, UlaÅŸÄ±m Komitesinin ortak dÃ¼zenlediÄŸi oturumda dÃ¼n ifade veren Zuckerberg, bugÃ¼n ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Ã¶nÃ¼nde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Zuckerberg, "Facebook: TÃ¼ketici Verilerinin KullanÄ±mÄ± ve ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ±" adlÄ± oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 87 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel verileri ABD ve Ä°ngiltere'de kritik siyasi seÃ§imleri etkilemek iÃ§in usulsÃ¼z kullandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, insanlarÄ±n Facebook'taki baÄŸlantÄ±larÄ± kullanarak diÄŸer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasÄ±nÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini vurgulayan Zuckerberg, "Ä°nsanlarÄ±n Facebook Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuz var." ifadesini kullandÄ±.

Zuckerberg, Rusya'nÄ±n 2016'da ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iÅŸ birliÄŸi halinde olduÄŸunu belirterek, "HiÃ§ kimsenin uygulamalarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasÄ±nÄ± istemiyorum." dedi.

Facebook'un veri satmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Zuckerberg, ÅŸirketin kullandÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok veride kendini sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirirken, platform Ã¼zerindeki reklamlarÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±yla ilgili firmanÄ±n daha iyi bir iÅŸ Ã§Ä±karabileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"BENÄ°M DE BÄ°LGÄ°LERÄ°M ÃœÃ‡ÃœNCÃœ PARTÄ° GRUPLARA SATILDI"

Zuckerberg, Facebook'ta kullanÄ±cÄ±larÄ±n kendi bilgileri Ã¼zerinde kontrolÃ¼ olduÄŸunu aktarÄ±rken, kullanÄ±cÄ±larÄ±n kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini sÃ¶yledi.

Cambridge Analytica skandalÄ± kapsamÄ±nda veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan etkilenen Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n pazartesi gÃ¼nÃ¼ bilgilendirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.

Zuckerberg, internet sektÃ¶rÃ¼nde dÃ¼zenlemelerin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu vurgularken, Ã¶te yandan dÃ¼zenlemelerin kÃ¼Ã§Ã¼k start-up firmalarÄ± iÃ§in zorluk yaratabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.

CAMBRÄ°DGE ANALYTÄ°CA CEO'SU HAKKINDAKÄ° SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Facebook Ã¼zerinde kullanÄ±lan bir uygulama geliÅŸtiren ve Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini ÅŸirketten izinsiz ÅŸekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlÄ± kiÅŸiye dava aÃ§abileceÄŸini belirten Zuckerberg, Kogan'Ä±n hareketinin Facebook'un anlaÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ã–te yandan Zuckerberg, veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cambridge Analytica'nÄ±n CEO'suyla neden birebir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi hakkÄ±ndaki sorularÄ± ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

Rusya'nÄ±n Facebook Ã¼zerindeki bilgi operasyonlarÄ±nÄ± 2016'da fark ettiklerinde bunun ÅŸirket iÃ§in en Ã¶nemli konu haline geldiÄŸine iÅŸaret eden Zuckerberg, Facebook platformu Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k verilere eriÅŸimi olan uygulamalarÄ±n tek tek incelenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Zuckerberg, gÃ¼venlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bazÄ± bilgilerinin takip edildiÄŸi bilgisine paylaÅŸÄ±rken, "Facebook sansÃ¼r yapmÄ±yor. Ama terÃ¶rist iÃ§erikleri kaldÄ±rÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kendi verileri Ã¼zerinde tamamen kontrolÃ¼ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Zuckerberg, Ã¶te yandan Facebook'taki birÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n gizlilik kontrollerini kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Zuckerberg, Facebook verilerinin kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸirketin genelde basÄ±ndan Ã¶ÄŸrendiÄŸi argÃ¼manÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.