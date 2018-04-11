21:15, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

KÄ±zÄ±lay ve Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'ndan iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â ileÂ Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, beraberindeki KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Naci Yorulmaz ve Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper KÃ¼Ã§Ã¼k ile 9-10 Nisan tarihleri arasÄ±nda Moskova'da Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulundu.

Rusya Federasyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yasal BÃ¶lÃ¼m DirektÃ¶rÃ¼ Evgeniy Zagaynov ile bir araya gelen KÄ±nÄ±k, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye'ye sÄ±nÄ±r Ã¶tesi yardÄ±m kapsamÄ±nda 40 bin kamyon yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde yapÄ±labilecek yardÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran KÄ±nÄ±k, "Bu kapsamda Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸabiliriz. Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± ile KÄ±zÄ±lay arasÄ±nda geÃ§miÅŸe dayanan kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkilerimiz bulunuyor. Bu sebeple mevcut iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi iÃ§in somut adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±nÄ±k, Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde, Suriye'deki insanlara verilebilecek destekler Ã¼zerinde TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkiye'de 4 milyona yakÄ±n mÃ¼lteci bulunduÄŸunu anÄ±msatan KÄ±nÄ±k, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± olarak 1,2 milyon Suriyeli mÃ¼lteciye dÃ¼zenli nakit temelli yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda 200 bin Ã§ocuÄŸa da eÄŸitim yardÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸunu anlattÄ±.

Rusya Federasyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yasal BÃ¶lÃ¼m DirektÃ¶rÃ¼ Zagaynov ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KÄ±zÄ±lay ve Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu iÅŸbirliÄŸinin artarak devamÄ±nÄ±n insani alanda fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

RUSYA KIZILHAÃ‡I GENEL MERKEZÄ°'NÄ° ZÄ°YARET

KÄ±nÄ±k ve beraberindekiler, Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek, Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± BaÅŸkanÄ± Raisa Lukuttsova ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AyrÄ±ca gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ukrayna ve KÄ±rÄ±m'daki insani krizin etkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸine, iki ulusal derneÄŸin insani ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla bir dizi faaliyet Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

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