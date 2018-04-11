KÄ±zÄ±lay ve Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'ndan iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â ileÂ Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, beraberindeki KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Naci Yorulmaz ve Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alper KÃ¼Ã§Ã¼k ile 9-10 Nisan tarihleri arasÄ±nda Moskova'da Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulundu.
Rusya Federasyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yasal BÃ¶lÃ¼m DirektÃ¶rÃ¼ Evgeniy Zagaynov ile bir araya gelen KÄ±nÄ±k, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye'ye sÄ±nÄ±r Ã¶tesi yardÄ±m kapsamÄ±nda 40 bin kamyon yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Suriye'nin kuzeyinde yapÄ±labilecek yardÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran KÄ±nÄ±k, "Bu kapsamda Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸabiliriz. Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± ile KÄ±zÄ±lay arasÄ±nda geÃ§miÅŸe dayanan kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkilerimiz bulunuyor. Bu sebeple mevcut iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi iÃ§in somut adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
KÄ±nÄ±k, Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde, Suriye'deki insanlara verilebilecek destekler Ã¼zerinde TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu kaydetti.
TÃ¼rkiye'de 4 milyona yakÄ±n mÃ¼lteci bulunduÄŸunu anÄ±msatan KÄ±nÄ±k, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± olarak 1,2 milyon Suriyeli mÃ¼lteciye dÃ¼zenli nakit temelli yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda 200 bin Ã§ocuÄŸa da eÄŸitim yardÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸunu anlattÄ±.
Rusya Federasyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yasal BÃ¶lÃ¼m DirektÃ¶rÃ¼ Zagaynov ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KÄ±zÄ±lay ve Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu iÅŸbirliÄŸinin artarak devamÄ±nÄ±n insani alanda fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
KÄ±nÄ±k ve beraberindekiler, Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek, Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä± BaÅŸkanÄ± Raisa Lukuttsova ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AyrÄ±ca gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ukrayna ve KÄ±rÄ±m'daki insani krizin etkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸine, iki ulusal derneÄŸin insani ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla bir dizi faaliyet Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
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TÃ¼rkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesinde bulunan TSK unsurlarÄ±na, PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir asker ÅŸehit olurken, 3 asker de yaralandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum; Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z ÅŸimdi de baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Afrin'e hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde insani yardÄ±m ve altyapÄ± ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in planlanan gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r." dedi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TBMM Koruma Daire BaÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret eden TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, "BugÃ¼n devletimizin, milletimizin bekasÄ± iÃ§in, aynÄ± zamanda devletimizin yÃ¼celmesi iÃ§in en fedakarca Ã§alÄ±ÅŸan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz polis teÅŸkilatÄ± gelmektedir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'un Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'i kime geri vereceÄŸimizi Ã§ok iyi biliyoruz. Yeri geldiÄŸi zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanÄ± bize aittir." ifadesini kullandÄ±.