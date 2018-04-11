21:14, 11 Nisan 2018 Çarşamba

İngiltere'den Suriye'ye askeri müdahaleye yeşil ışık





İngiltere Başbakanı May, Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır olduklarını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere Başbakanı Theresa May BBC'ye yaptığı açıklamada, “Tüm işaretler kimyasal silah saldırısının Suriye rejiminden olduğu yönünde, askeri müdahaleye onay hazır. Askeri müdahale için parlamento onayı aranmayacak.” dedi. İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir kararı için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyordu.

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