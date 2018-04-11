21:50, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Putin, Netanyahu ile Suriye’yi görüştü





Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsız hale getirecek her türlü eylemden kaçınmasını istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Suriye’deki durumu daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonda görüşen Putin ve Netanyahu,İsrail savaş uçaklarının Humus bölgesindeki Tifor (T-4) askeri hava üssünü bombalamasını ele aldı. Açıklamada, "Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Putin, bu ülkedeki durumu daha da istikrarsız hale getirecek ve güvenliğini tehdit edecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.” ifadeleri kullanıldı. Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı. T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor.

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