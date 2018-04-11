22:00, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur'





LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad el-Hariri,Â ABD'ninÂ Suriye'yi vurmasÄ± durumunda LÃ¼bnan'Ä±n bundan uzak duracaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Beyrut'taki HÃ¼kÃ¼met SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur. GÃ¶revimiz LÃ¼bnan'Ä± bÃ¶lgede olanlarÄ±n yansÄ±malarÄ±ndan korumaktÄ±r." dedi. Esed rejiminin 8 Nisan'da DoÄŸu Guta'ya baÄŸlÄ± Duma ilÃ§esine kimyasal silahla saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD sÃ¶ylemlerinde tehditlerin arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸti. Ã–te yandan Associated Press'te Ã§Ä±kan bir haberde ABD, Fransa ve Ä°ngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler Ã¼zerine mÃ¼zakerelerde bulunduÄŸu bilgisi verilmiÅŸti. Suriye rejiminin, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere 8 Nisan'da dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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