Azerbaycanâ€™da Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkeyi yÃ¶neten mevcut CumhurbaÅŸkanÄ±Â Ä°lham AliyevÂ kazandÄ±.
Azerbaycan Merkezi SeÃ§im Komitesi (AMSK) BaÅŸkanÄ± Mezahir Penahov, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, Aliyev'in oylarÄ±n yÃ¼zde 86,09'unu alarak seÃ§imi kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Penahov, BirleÅŸik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayÄ± Kudret Hasanguliyev'in oylarÄ±n yÃ¼zde 3,4'Ã¼nÃ¼ alarak ikinci, baÄŸÄ±msÄ±z aday Zahid OruÃ§'un ise yÃ¼zde 3,07 oyla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olduÄŸunu belirtti.
SeÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 74,51 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, "Azerbaycan halkÄ± bu seÃ§imlerde istikrara, gÃ¼venliÄŸe, kalkÄ±nmaya ve geliÅŸmeye oy verdi." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini, resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 86,09 oyla kazanan Aliyev, ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yaparak halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.
Azerbaycan halkÄ±nÄ±n desteÄŸini her zaman hissettiÄŸini vurgulayan Aliyev, kendisine gÃ¼Ã§ veren bu desteÄŸin Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlÄ±ca etken olduÄŸunu belirtti.
Aliyev, "Azerbaycan halkÄ± bu seÃ§imlerde istikrara, gÃ¼venliÄŸe, kalkÄ±nmaya ve geliÅŸmeye oy verdi. Son 15 yÄ±lda elde edilen baÅŸarÄ±larÄ± deÄŸerlendirdi. TÃ¼m bu baÅŸarÄ±larÄ± sizinle birlikte kazandÄ±k. Halk ve iktidar birliÄŸi sayesinde bugÃ¼n Azerbaycan gÃ¼Ã§lÃ¼ devlet haline gelmiÅŸtir." dedi.
Azerbaycan'Ä±n uluslararasÄ± nÃ¼fuzunun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k saygÄ± ve desteÄŸe sahip olduÄŸunu dile getiren Aliyev, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ndeki ilkeli tutumumuzdan bir adÄ±m bile geri atmadÄ±k. Sorun, Ã¼lkemizin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir. Bunun baÅŸka yolu yoktur. BÃ¼yÃ¼k diplomatik zaferler elde ettik. SavaÅŸ meydanÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k zaferler elde ettik. AÄŸdere, Fuzuli, CebrayÄ±l illerinin bir kÄ±smÄ± iÅŸgalcilerden temizlendi. O topraklarda bugÃ¼n Azerbaycan bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor. Bir gÃ¼n gelecek iÅŸgal altÄ±ndaki tÃ¼m topraklarÄ±mÄ±zda Azerbaycan bayraÄŸÄ± dalgalanacaktÄ±r."
Azerbaycan'Ä±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸine, gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak iÃ§in de gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonominin ÅŸart olduÄŸuna dikkati Ã§eken Aliyev, "Siyasetimizin merkezinde her zaman Azerbaycan halkÄ± duruyor. Bu politika bundan sonra da devam ettirilecektir. Azerbaycan, bÃ¼yÃ¼k enerji ve ulaÅŸtÄ±rma projeleri hayata geÃ§iriyor. Bu projelerle Avrasya'nÄ±n enerji ve ulaÅŸtÄ±rma politikalarÄ± yeniden ÅŸekilleniyor. Azerbaycan devleti ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir zaman bu kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yol ÅŸerefli yoldur. Zaferler, baÅŸarÄ±lar yoludur. Yeni zaferlere doÄŸru ileri." ifadelerini kullandÄ±.Â
Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan 3 balistik fÃ¼ze, hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelere aracÄ±lÄ±k edecek Ã§ok taraflÄ± mekanizmanÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ± bir uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±m tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadia Schadlow, istifa mektubunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.