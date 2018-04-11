22:35, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Azerbaycanâ€™da Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkeyi yÃ¶neten mevcut CumhurbaÅŸkanÄ±Â Ä°lham AliyevÂ kazandÄ±.

Azerbaycan Merkezi SeÃ§im Komitesi (AMSK) BaÅŸkanÄ± Mezahir Penahov, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, Aliyev'in oylarÄ±n yÃ¼zde 86,09'unu alarak seÃ§imi kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Penahov, BirleÅŸik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayÄ± Kudret Hasanguliyev'in oylarÄ±n yÃ¼zde 3,4'Ã¼nÃ¼ alarak ikinci, baÄŸÄ±msÄ±z aday Zahid OruÃ§'un ise yÃ¼zde 3,07 oyla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olduÄŸunu belirtti.

SeÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 74,51 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

ALÄ°YEV ULUSA SESLENDÄ°

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, "Azerbaycan halkÄ± bu seÃ§imlerde istikrara, gÃ¼venliÄŸe, kalkÄ±nmaya ve geliÅŸmeye oy verdi." dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini, resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 86,09 oyla kazanan Aliyev, ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yaparak halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

Azerbaycan halkÄ±nÄ±n desteÄŸini her zaman hissettiÄŸini vurgulayan Aliyev, kendisine gÃ¼Ã§ veren bu desteÄŸin Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlÄ±ca etken olduÄŸunu belirtti.

Aliyev, "Azerbaycan halkÄ± bu seÃ§imlerde istikrara, gÃ¼venliÄŸe, kalkÄ±nmaya ve geliÅŸmeye oy verdi. Son 15 yÄ±lda elde edilen baÅŸarÄ±larÄ± deÄŸerlendirdi. TÃ¼m bu baÅŸarÄ±larÄ± sizinle birlikte kazandÄ±k. Halk ve iktidar birliÄŸi sayesinde bugÃ¼n Azerbaycan gÃ¼Ã§lÃ¼ devlet haline gelmiÅŸtir." dedi.

Azerbaycan'Ä±n uluslararasÄ± nÃ¼fuzunun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k saygÄ± ve desteÄŸe sahip olduÄŸunu dile getiren Aliyev, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ndeki ilkeli tutumumuzdan bir adÄ±m bile geri atmadÄ±k. Sorun, Ã¼lkemizin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir. Bunun baÅŸka yolu yoktur. BÃ¼yÃ¼k diplomatik zaferler elde ettik. SavaÅŸ meydanÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k zaferler elde ettik. AÄŸdere, Fuzuli, CebrayÄ±l illerinin bir kÄ±smÄ± iÅŸgalcilerden temizlendi. O topraklarda bugÃ¼n Azerbaycan bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor. Bir gÃ¼n gelecek iÅŸgal altÄ±ndaki tÃ¼m topraklarÄ±mÄ±zda Azerbaycan bayraÄŸÄ± dalgalanacaktÄ±r."

Azerbaycan'Ä±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸine, gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak iÃ§in de gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonominin ÅŸart olduÄŸuna dikkati Ã§eken Aliyev, "Siyasetimizin merkezinde her zaman Azerbaycan halkÄ± duruyor. Bu politika bundan sonra da devam ettirilecektir. Azerbaycan, bÃ¼yÃ¼k enerji ve ulaÅŸtÄ±rma projeleri hayata geÃ§iriyor. Bu projelerle Avrasya'nÄ±n enerji ve ulaÅŸtÄ±rma politikalarÄ± yeniden ÅŸekilleniyor. Azerbaycan devleti ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir zaman bu kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yol ÅŸerefli yoldur. Zaferler, baÅŸarÄ±lar yoludur. Yeni zaferlere doÄŸru ileri." ifadelerini kullandÄ±.Â