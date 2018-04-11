22:35, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Ä°lham Aliyev kazandÄ±





Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev kazandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ±Â Ä°lham AliyevÂ kazandÄ±. Â

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