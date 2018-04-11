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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:18, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
22:40, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref Kudra, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kudra, saldÄ±rÄ±da 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirtti.

SÃ¶zcÃ¼ Kudra, 30 Mart'ta baÅŸlayan "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde yaralanan Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bin 88'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde bugÃ¼ne kadar 32Â FilistinliÂ ise Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla ÅŸehit oldu.

BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°lgili Konular BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Toprak GÃ¼nÃ¼ Ä°srail filistin
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