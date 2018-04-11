23:15, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndakiÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â bÃ¶lgesinde yer alan Bab ilÃ§esindeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lan konvoyÂ BabÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.

DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kan 18'inci, Duma'dan Ã§Ä±kan 6'ncÄ± konvoyda, muhalif askerler ve ailelerinin yanÄ± sÄ±raÂ kimyasal saldÄ±rÄ±dan etkilenenler de yer alÄ±yor.

85 otobÃ¼slÃ¼k konvoyda 1021'i kadÄ±n, 1500'Ã¼ Ã§ocuk toplam 3 bin 860 kiÅŸi Bab ilÃ§esine gÃ¼venli bir ÅŸekilde vardÄ±.

3Â ambulansÂ da acil durumlar iÃ§in konvoya eÅŸlik etti.

Duma'dan gelenler, Bab'dan Azez ilÃ§esine geÃ§erek geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilecek.

DoÄŸu Guta'da muhaliflerin elinde bulunan son kale olan Duma'da tahliyeler sÃ¼recek.

22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bÃ¶lgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taÅŸÄ±yan 12 konvoy Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

2 Nisan'da ise Duma ilÃ§esinden ilk tahliyeler baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bÃ¶lgeden 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 4 tahliye konvoyu ilÃ§eden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lan en son kafile 5 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve daha sonrasÄ±nda ilÃ§eden tahliyeler durmuÅŸtu.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin 7 Nisan'daÂ DumaÂ ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivilin Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Duma ilÃ§esindeki askeri muhalif grup CeyÅŸÃ¼l Ä°slam ile Rus yetkililer arasÄ±nda tahliye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Son konvoyla ÅŸimdiye kadar DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti.

DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta Duma ilÃ§esinde halihazÄ±rda yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸi abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡

Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti.

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.

AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak rejim gÃ¼Ã§leri,Â BMGKÂ ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini Ã¼Ã§ parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.