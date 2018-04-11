DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndakiÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â bÃ¶lgesinde yer alan Bab ilÃ§esindeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lan konvoyÂ BabÂ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.
DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kan 18'inci, Duma'dan Ã§Ä±kan 6'ncÄ± konvoyda, muhalif askerler ve ailelerinin yanÄ± sÄ±raÂ kimyasal saldÄ±rÄ±dan etkilenenler de yer alÄ±yor.
85 otobÃ¼slÃ¼k konvoyda 1021'i kadÄ±n, 1500'Ã¼ Ã§ocuk toplam 3 bin 860 kiÅŸi Bab ilÃ§esine gÃ¼venli bir ÅŸekilde vardÄ±.
3Â ambulansÂ da acil durumlar iÃ§in konvoya eÅŸlik etti.
Duma'dan gelenler, Bab'dan Azez ilÃ§esine geÃ§erek geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilecek.
DoÄŸu Guta'da muhaliflerin elinde bulunan son kale olan Duma'da tahliyeler sÃ¼recek.
22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bÃ¶lgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taÅŸÄ±yan 12 konvoy Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
2 Nisan'da ise Duma ilÃ§esinden ilk tahliyeler baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bÃ¶lgeden 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 4 tahliye konvoyu ilÃ§eden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lan en son kafile 5 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve daha sonrasÄ±nda ilÃ§eden tahliyeler durmuÅŸtu.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin 7 Nisan'daÂ DumaÂ ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivilin Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Duma ilÃ§esindeki askeri muhalif grup CeyÅŸÃ¼l Ä°slam ile Rus yetkililer arasÄ±nda tahliye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Son konvoyla ÅŸimdiye kadar DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti.
DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta Duma ilÃ§esinde halihazÄ±rda yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸi abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti.
Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.
AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ancak rejim gÃ¼Ã§leri,Â BMGKÂ ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini Ã¼Ã§ parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan 3 balistik fÃ¼ze, hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelere aracÄ±lÄ±k edecek Ã§ok taraflÄ± mekanizmanÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ± bir uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±m tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadia Schadlow, istifa mektubunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.