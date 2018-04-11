23:18, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Schadlow istifa etti





Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadia Schadlow, istifa mektubunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Nadia Schadlow, gÃ¶revinden istifa etti. Schadlow, istifa mektubunu bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu. Mektubunda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan geÃ§en ay gÃ¶revine son verilen Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymond McMaster'Ä±n takÄ±mÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Schadlow, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revine John Bolton'un gelmesi Ã¼zerine istifa ettiÄŸini duyurdu. Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼lerinden Raj Shah, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Schadlow'un gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini belirterek "Nadia ve ailesine iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Shah, Schadlow'un "Ã–nce Amerika" merkezli ulusal gÃ¼venlik stratejisinde liderlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. DÃ¼n de ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°Ã§ GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Tom Bossert gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti. Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine John Bolton'un gelmesinden sonra Beyaz Saray'daki istifalar dikkati Ã§ekiyor.

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