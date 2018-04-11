23:23, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'Suriye halkÄ± iÃ§in ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±z.'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±m tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SÃ¶zcÃ¼ Nauert,Â sosyal medyaÂ hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah AnlaÅŸmasÄ±'na imza atan taraf olarak attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarda Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ihlaller var." ifadesini kullandÄ±.

Rusya ile ilgili eleÅŸtiride de bulunan Nauert, "Rusya'nÄ±n reddetmesi ve diÄŸer bloke eden politikalarÄ± Suriye'nin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kendi Ã§abalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne yer verdi.

Nauert, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Duma'da bulunan kontaklarÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiler gÃ¼venilir ve Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPCW) tarafÄ±ndan incelenecek. Bu barbarca bir saldÄ±rÄ±ydÄ± ve uluslararasÄ± toplum kimyasal silahlarÄ± kullanan tarafÄ± sorumlu tutmalÄ±dÄ±r. Suriye halkÄ± iÃ§in ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±z."

Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da DoÄŸu Guta'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.