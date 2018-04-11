23:34, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Abbas'tan 'uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas,Â Ä°srail ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriÂ konusunda birÂ uluslararasÄ± konferansÂ dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

Ramallah'ta "UluslararasÄ± Ä°slami BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nda konuÅŸan Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelerde ara buluculuk yapacak Ã§ok taraflÄ± bir mekanizma oluÅŸturulmasÄ± Ã¶nerisini tekrarladÄ±. Abbas, bunun iÃ§in bir kez daha uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

KudÃ¼sÂ iÃ§inÂ ABDÂ ile siyasi iliÅŸkiyi kestiklerini hatÄ±rlatan Abbas, "Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'den hiÃ§bir ÅŸey kabul etmeyeceÄŸiz. Hak ve tarih KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu ispat ediyor. Herkesin BeytÃ¼lmakdis'e gitmesi iÃ§in Ä°srail barikatlarÄ± kalkacak." dedi.

Abbas, tÃ¼m AraplarÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmeye ve KudÃ¼s halkÄ±nÄ± desteklemeye Ã§aÄŸÄ±rarak, "Bizim iÃ§in Filistin'den baÅŸka vatan yoktur, burada kalacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Tel Aviv'deki Amerikan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin mayÄ±s ayÄ± iÃ§inde KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, zorunlu gÃ¶Ã§e maruz bÄ±rakÄ±lan Filistinlilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuÅŸtu.