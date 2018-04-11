DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:00, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe
Filistin
23:34, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Abbas'tan 'uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Abbas'tan 'uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelere aracÄ±lÄ±k edecek Ã§ok taraflÄ± mekanizmanÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ± bir uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas,Â Ä°srail ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriÂ konusunda birÂ uluslararasÄ± konferansÂ dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

Ramallah'ta "UluslararasÄ± Ä°slami BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nda konuÅŸan Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelerde ara buluculuk yapacak Ã§ok taraflÄ± bir mekanizma oluÅŸturulmasÄ± Ã¶nerisini tekrarladÄ±. Abbas, bunun iÃ§in bir kez daha uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

KudÃ¼sÂ iÃ§inÂ ABDÂ ile siyasi iliÅŸkiyi kestiklerini hatÄ±rlatan Abbas, "Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'den hiÃ§bir ÅŸey kabul etmeyeceÄŸiz. Hak ve tarih KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu ispat ediyor. Herkesin BeytÃ¼lmakdis'e gitmesi iÃ§in Ä°srail barikatlarÄ± kalkacak." dedi.

Abbas, tÃ¼m AraplarÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmeye ve KudÃ¼s halkÄ±nÄ± desteklemeye Ã§aÄŸÄ±rarak, "Bizim iÃ§in Filistin'den baÅŸka vatan yoktur, burada kalacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Tel Aviv'deki Amerikan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin mayÄ±s ayÄ± iÃ§inde KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, zorunlu gÃ¶Ã§e maruz bÄ±rakÄ±lan Filistinlilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± filistin Mahmud Abbas
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Suudi Arabistan'dan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama
Suudi Arabistan'dan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama

Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan 3 balistik fÃ¼ze, hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Abbas'tan 'uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Abbas'tan 'uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelere aracÄ±lÄ±k edecek Ã§ok taraflÄ± mekanizmanÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ± bir uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.
Suriye halkÄ± iÃ§in ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±z '
'Suriye halkÄ± iÃ§in ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±z.'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±m tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Schadlow istifa etti
ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Schadlow istifa etti

Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadia Schadlow, istifa mektubunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu.
DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti
DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56 bini geÃ§ti

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan da Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
Azerbaycanâ€™da Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez kazandÄ±.
ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur'
'ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur'

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Putin Netanyahu ile Suriye yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin, Netanyahu ile Suriyeâ€™yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere'den Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Ä°ngiltere'den Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD'nin Suriye iÃ§in quot Askeri seÃ§enekleri hazÄ±r quot
ABD'nin Suriye iÃ§in "Askeri seÃ§enekleri hazÄ±r"

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor
Somali BAE ile askeri baÄŸlarÄ±nÄ± koparÄ±yor

Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Zuckerberg Benim de bilgilerim satÄ±ldÄ±
Zuckerberg: Benim de bilgilerim satÄ±ldÄ±

Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda SoykÄ±rÄ±mÄ±' 24 yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
'Ruanda SoykÄ±rÄ±mÄ±' 24. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
SandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re Aliyev seÃ§imi kazandÄ±
SandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re Aliyev seÃ§imi kazandÄ±

Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Peskov Biz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz
Peskov: Biz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.

Haberler

Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 8 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srailli eski generalden Ä°srail ordusu iÃ§in 'ahlaksÄ±z' itirafÄ±
Ä°srailli eski generalden Ä°srail ordusu iÃ§in 'ahlaksÄ±z' itirafÄ±

ABD'den ÅŸehit edilen Filistinli gazeteci Murteca iÃ§in yorum yok!
ABD'den ÅŸehit edilen Filistinli gazeteci Murteca iÃ§in yorum yok

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlamasÄ±
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlamasÄ±

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'na Ã¶vgÃ¼
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'na Ã¶vgÃ¼

Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±
Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±

Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinlilerden 105'inin durumu aÄŸÄ±r
Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinlilerden 105'inin durumu aÄŸÄ±r

Ä°srailli Bakan Bennett'ten silahsÄ±z Filistinliyi vuran askerlere destek
Ä°srailli Bakan Bennett'ten silahsÄ±z Filistinliyi vuran askerlere destek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 