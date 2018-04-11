Abbas'tan 'uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas,Â Ä°srail ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriÂ konusunda birÂ uluslararasÄ± konferansÂ dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Ramallah'ta "UluslararasÄ± Ä°slami BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±"nda konuÅŸan Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelerde ara buluculuk yapacak Ã§ok taraflÄ± bir mekanizma oluÅŸturulmasÄ± Ã¶nerisini tekrarladÄ±. Abbas, bunun iÃ§in bir kez daha uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
KudÃ¼sÂ iÃ§inÂ ABDÂ ile siyasi iliÅŸkiyi kestiklerini hatÄ±rlatan Abbas, "Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'den hiÃ§bir ÅŸey kabul etmeyeceÄŸiz. Hak ve tarih KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu ispat ediyor. Herkesin BeytÃ¼lmakdis'e gitmesi iÃ§in Ä°srail barikatlarÄ± kalkacak." dedi.
Abbas, tÃ¼m AraplarÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmeye ve KudÃ¼s halkÄ±nÄ± desteklemeye Ã§aÄŸÄ±rarak, "Bizim iÃ§in Filistin'den baÅŸka vatan yoktur, burada kalacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Tel Aviv'deki Amerikan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin mayÄ±s ayÄ± iÃ§inde KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, zorunlu gÃ¶Ã§e maruz bÄ±rakÄ±lan Filistinlilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuÅŸtu.
Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan 3 balistik fÃ¼ze, hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelere aracÄ±lÄ±k edecek Ã§ok taraflÄ± mekanizmanÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ± bir uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±m tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadia Schadlow, istifa mektubunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde, "Benim de bilgilerim Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti gruplara satÄ±ldÄ±." dedi.
Ruanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince, Tutsilere karÅŸÄ± yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n 24. yÄ±lÄ±nÄ± anma tÃ¶reni nedeniyle Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, yÃ¼zde 80'in Ã¼zerinde oy aldÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden Rusya'ya yÃ¶nelik mesajlarÄ± hakkÄ±nda â€œBiz Twitter diplomasinin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± deÄŸiliz." dedi.