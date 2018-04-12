01:04, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Suudi Arabistan'dan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama





Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan 3 balistik fÃ¼ze, hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.

Â DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ Â YemenÂ topraklarÄ±ndanÂ Suudi Arabistan'a fÄ±rlatÄ±lanÂ 3 balistik fÃ¼zeninÂ havada imha edildiÄŸi, ayrÄ±caÂ HusilereÂ aitÂ 2 insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±nÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Suudi Arabistan resmi ajansÄ± SPA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan Ã¶nlendiÄŸini belirtti. Maliki, baÅŸkent Riyad ile Necran ve Cazan kentlerini hedef alan 3 fÃ¼zenin havada imha edildiÄŸini aktardÄ±. Albay Maliki ayrÄ±ca, Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Ebha HavalimanÄ± ile Cazan kentine hedefli Husilere ait 2 insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n havalimanÄ±nÄ±n savunma sistemi tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini verdi. Yemen'de yÃ¶netimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor.

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