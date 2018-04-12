Suriye ordusuÂ yaklaÅŸÄ±k yedi hafta Ã¶nce ÅŸam kÄ±rsalÄ±ndakiÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesine askeri operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶lge, silahlÄ± muhaliflerin ÅŸam yakÄ±nÄ±ndaki kalesi konumundaydÄ±. BÃ¶lge haftalar sÃ¼ren yoÄŸun bombardÄ±manÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§e bÃ¶lÃ¼ndÃ¼.
BÃ¶lgedeki faaliyet gÃ¶steren muhalif gruplarla Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda yapÄ±lan anlaÅŸmalarla muhalifler bÃ¶lgelerden tahliye edildi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± ile, BeÅŸar Esad'a baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin DoÄŸu Guta'da kontrolÃ¼ tamamen saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Åžam rejiminin ele geÃ§irdiÄŸi yerler arasÄ±nda kimyasal saldÄ±rÄ±ya maruz kalan Duma da var.Â Â
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30 ay sÃ¼ren yasaÄŸÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan MÄ±sÄ±r'a ilk uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± mÃ¼dahalesi konusunda BM GÃ¼venlik Konseyinin daimi Ã¼yelerine, "Durumun kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nleyin." Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi.
Kuveyt Hava YollarÄ±, gÃ¼venlik sebebiyle bugÃ¼nden itibaren LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'a tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸunu bildirdi
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye ordusunun DoÄŸu Guta'da tamamen kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan 3 balistik fÃ¼ze, hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Ä°srail ile mÃ¼zakerelere aracÄ±lÄ±k edecek Ã§ok taraflÄ± mekanizmanÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ± bir uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ konferansÄ± dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±m tarihi hakkÄ±nda ihtilaf edilecek bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸman YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadia Schadlow, istifa mektubunu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a sundu.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinden zorunlu tahliyeler devam ediyor.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azerbaycan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini resmi olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, yÃ¼zde 86,09 oyla mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez kazandÄ±.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ± konusundaki duruÅŸumuz aÃ§Ä±ktÄ±r. ABD Suriye'yi vurursa LÃ¼bnan bundan uzak durur." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'dan Suriye'deki durumu daha da istikrarsÄ±z hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± istedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye onaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABDâ€™nin mÃ¼ttefikleriyle Suriyeâ€™nin Duma ilÃ§esindeki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin istihbaratÄ± analiz etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve saldÄ±rÄ±ya cevap vermek Ã¼zere askeri seÃ§eneklerin hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Somali Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BAE tarafÄ±ndan maaÅŸlarÄ± Ã¶denen ve eÄŸitilen Somalili askerlerin bÃ¼tÃ¼n sorumluluÄŸunu bundan bÃ¶yle hÃ¼kÃ¼metin devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.