09:01, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Rusya'dan "DoÄŸu Guta'nÄ±n kontrolÃ¼ Esed'de" aÃ§Ä±klamasÄ±





Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye ordusunun DoÄŸu Guta'da tamamen kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye ordusuÂ yaklaÅŸÄ±k yedi hafta Ã¶nce ÅŸam kÄ±rsalÄ±ndakiÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesine askeri operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶lge, silahlÄ± muhaliflerin ÅŸam yakÄ±nÄ±ndaki kalesi konumundaydÄ±. BÃ¶lge haftalar sÃ¼ren yoÄŸun bombardÄ±manÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§e bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. BÃ¶lgedeki faaliyet gÃ¶steren muhalif gruplarla Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda yapÄ±lan anlaÅŸmalarla muhalifler bÃ¶lgelerden tahliye edildi. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± ile, BeÅŸar Esad'a baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin DoÄŸu Guta'da kontrolÃ¼ tamamen saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Åžam rejiminin ele geÃ§irdiÄŸi yerler arasÄ±nda kimyasal saldÄ±rÄ±ya maruz kalan Duma da var.Â Â Â

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