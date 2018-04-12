09:08, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 12 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KayaÅŸ Tren GarÄ±'nda dÃ¼zenlenecek BaÅŸkentray AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(Ankara/11.00/14.00/15.30)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸkentray AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(Ankara/11.00/13.00/17.00/14.00)



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.



(Ankara/10.30)



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Ã–zkoÃ§'u ziyaret edecek, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde KKTC Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ ile KKTC Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Zeki Ã‡eler'i kabul edecek.



(TBMM/13.00/Ankara/15.00/18.30)â€‹Â



2- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Danimarka'da "Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi Sistemi YÃ¼ksek DÃ¼zeyli KonferansÄ±'na" katÄ±lacak.



(Kopenhag)Â



3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, TBMM Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.



(TBMM/15.30)Â



4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Mardin MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na ve Mardin GenÃ§lik Merkezi'nde konferansa katÄ±lacak, Valilik, Mardin Kalesi ve DeyrÃ¼zzaferan ManastÄ±rÄ± ile Zinciriye ve KasÄ±miye medreselerini ziyaret edecek.



(Mardin/11.00-17.30)



5- TBMM'den



- Genel Kurulda, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat ve gÃ¶revlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam edecek.



- Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Ã¼rÃ¼n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin teknik dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren kanun tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.



- KÄ°T Komisyonunda, KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TÃ¼rkiye Denizcilik Ä°ÅŸletmeleri AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015-2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



(14.00/10.00/11.00/12.00)Â





EKONOMÄ°



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Enerji SektÃ¶rÃ¼nden 5 Milyon AÄŸaÃ§ KampanyasÄ±" toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/11.00)Â



2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, AkÃ§akale ve Harran ilÃ§elerinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla yapÄ±lacak toplantÄ±lara katÄ±lacak.



(ÅžanlÄ±urfa/08.00/14.00)Â



3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AÄŸrÄ± TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleri etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.



(Ankara/14.00)Â



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) 86. Hesap DÃ¶nemi OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.



- TCMB, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.00/14.30)



5- TÃœÄ°K, 2016-2017 bitkisel Ã¼rÃ¼n denge tablolarÄ±nÄ± yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.



(Riyad)



2- Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.



(DoÄŸu Guta/Washington/ BrÃ¼ksel)







GÃœNCEL



1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Dini Ä°stismar Eden TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tleriyle MÃ¼cadele Seminerleri" konulu projenin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu Konferans Salonu'nda kamuoyuna duyuracak.



(Ankara/10.30) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



2- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Ankara'daki Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda, Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesiyle ilgili 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmeye devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi'nde devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ± ile kalkÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ tugayda yaÅŸananlar ve burada darbecilerle Ã§atÄ±ÅŸan Piyade Kurmay Albay Sait ErtÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 132 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, 1'i firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara iliÅŸkin 3'Ã¼ rÃ¼tbeli, 3'Ã¼ er, 116'sÄ± Ã¶ÄŸrenci 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Kocaeli/09.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, gÃ¶rÃ¼lmeye devam edecek.



(Siirt/09.30)







SPOR



1- UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda CSKA Moskova-Arsenal, Sporting Lizbon-Atletico Madrid, Salzburg- Lazio ve Olympique Marsilya-Leipzig maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Moskova/Lizbon/Salzburg/Marsilya/22.05)



2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi yedincilik ilk maÃ§Ä±nda NilÃ¼fer Belediyespor ile Halkbank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Bursa/17.30) (FotoÄŸraflÄ±)