09:22, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Kuveyt'ten Beyrut'a yÃ¶nelik tÃ¼m uÃ§uÅŸlar durduruldu





Kuveyt Hava YollarÄ±, gÃ¼venlik sebebiyle bugÃ¼nden itibaren LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'a tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuveyt Hava YollarÄ±, gÃ¼venlik sebebiyle bugÃ¼nden itibaren LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'a tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.



Kuveyt Hava YollarÄ±'nÄ±n, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nden LÃ¼bnan Ã§evresindeki hava sahasÄ±nÄ±n tehlikeleri dolayÄ±sÄ±yla gelen gÃ¼venlik uyarÄ±larÄ± nedeniyle bugÃ¼nden itibaren Beyrut'a tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸu belirtildi. Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± (Eurocontrol) dÃ¼n Suriye'ye olasÄ± bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla DoÄŸu Akdeniz'de uÃ§uÅŸ yapacak havayolu ÅŸirketlerine gÃ¼venlik uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Avrupa hava sahasÄ± trafiÄŸini kontrol eden BrÃ¼ksel merkezli Eurocontrol, 72 saat iÃ§erisinde havadan karaya fÃ¼zelerin veya seyir fÃ¼zelerinin fÄ±rlatÄ±labileceÄŸi ve telsiz navigasyon ekipmanlarÄ±nda kesinti yaÅŸanabileceÄŸini bildirmiÅŸti. Associated Press'te Ã§Ä±kan bir haberde ABD, Fransa ve Ä°ngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler Ã¼zerine mÃ¼zakerelerde bulunduÄŸu bilgisi verilmiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye ile ilgili sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda, Rusya'ya "hazÄ±r ol" mesajlarÄ± vererek "FÃ¼zeler geliyor. Kendi halkÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktÄ±nÄ±z." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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