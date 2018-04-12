09:28, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

Guterres'ten BMGK'nÄ±n beÅŸ daimi Ã¼yesine 'Suriye' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± mÃ¼dahalesi konusunda BM GÃ¼venlik Konseyinin daimi Ã¼yelerine, "Durumun kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nleyin." Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± mÃ¼dahalesi konusunda BM GÃ¼venlik Konseyinin beÅŸ daimi Ã¼yesi ABD, Rusya, Fransa, Ä°ngiltere ve Ã‡in'e mevcut Ã§Ä±kmazÄ±n riskleri konusunda duyduÄŸu endiÅŸeyi ilettiÄŸini belirterek, "Durumun kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nleyin." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Guterres, yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na devam edilmesi ve BM GÃ¼venlik Konseyinde kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± konusunda birlik olmamasÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu ifade etti. BM Genel Sekreteri, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na ABD'nin askeri mÃ¼dahaleyi gÃ¶zden geÃ§irmesiyle artan gerginliÄŸe iliÅŸkin BM GÃ¼venlik Konseyinin beÅŸ daimi Ã¼yesi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. Bu temaslarÄ±nda, mevcut Ã§Ä±kmazÄ±n riskleri konusunda duyduÄŸu endiÅŸeyi ilettiÄŸini duyuran Guterres, konseyin daimi Ã¼yelerine "Durumun kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nleyin." Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

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