FETÃ–'nÃ¼n Balkan yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 6 ÅŸÃ¼pheliye tutuklama

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T), FETÃ–/PDY'nin Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova'da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen 6 ÅŸÃ¼pheli, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "uluslararasÄ± casusluk" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanma istemiyle nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edilen 6 ÅŸÃ¼phelinin, hakimlik sorgusu tamamlandÄ±.
NÃ¶betÃ§i hakimlik, ÅŸÃ¼pheliler Cihan Ã–zkan, Kahraman Demirez, Hasan HÃ¼seyin GÃ¼nakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nÄ±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "uluslararasÄ± casusluk" suÃ§larÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± tutuklanmalarÄ±na hÃ¼kmetti.
Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T) Kosova istihbaratÄ±yla etkin iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda, TÃ¼rkiye'de aranan FETÃ–/PDY'nin 6 Ã¼st dÃ¼zey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye getirilmiÅŸti. MÄ°T'in FETÃ–'nÃ¼n Balkan ayaÄŸÄ±na aÄŸÄ±r darbe indirerek TÃ¼rkiye'ye getirdiÄŸi 6 kiÅŸi, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerine teslim edilmiÅŸti.
Â
Kral Selman VakfÄ± ile Ä°HH arasÄ±nda yapÄ±lan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 55 bin ekmek Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilen fÄ±rÄ±n dÃ¼n hizmete girdi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova'da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen 6 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesinde bulunan TSK unsurlarÄ±na, PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir asker ÅŸehit olurken, 3 asker de yaralandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum; Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z ÅŸimdi de baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Afrin'e hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde insani yardÄ±m ve altyapÄ± ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in planlanan gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±