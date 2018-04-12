09:50, 12 Nisan 2018 Perşembe

İHH-Kral Selman Vakfı ortaklığında Azez'deki ekmek fırını hizmete girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kral Selman Vakfı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) vakfı arasında yapılan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere günlük 55 bin ekmek üretimi gerçekleştirilen fırının dün hizmete girdiği bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında geçtiğimiz Şubat ayında, savaştan zarar gören Suriye halkına yardım için 3 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında Azez’de konuşlandırılan ve dün faaliyete giren fırında günlük 55 bin ekmek üretilecek.

İHH’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kral Selman Vakfı ile vakfımız arasında yapılan 3 milyon TL’lik protokol ile Azez’de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere günlük 55 bin ekmek üretimi gerçekleştirilen fırın hizmete girdi.” denildi.