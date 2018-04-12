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10:25, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe
Avrupa
10:02, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Rusya-MÄ±sÄ±r uÃ§ak seferleri yeniden baÅŸladÄ±
Rusya-MÄ±sÄ±r uÃ§ak seferleri yeniden baÅŸladÄ±

30 ay sÃ¼ren yasaÄŸÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan MÄ±sÄ±r'a ilk uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n MÄ±sÄ±r'a uyguladÄ±ÄŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ilk uÃ§uÅŸun gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

UluslararasÄ± Kahire HavalimanÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, UluslararasÄ± Sheremetyevo HavalimanÄ±'ndan kalkan Rus HavayollarÄ± Aeroflot'a ait 400 sefer sayÄ±lÄ± uÃ§ak Kahire'ye ulaÅŸtÄ±. UÃ§akta yaklaÅŸÄ±k 120 yolcunun bulunduÄŸu kaydedildi.

MÄ±sÄ±r HavayollarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n Kahire'den de Moskova'ya ilk uÃ§uÅŸun gerÃ§ekleÅŸmesi bekleniyor.

Kahire ile Moskova arasÄ±nda haftada 6 uÃ§uÅŸun yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Rusya'dan MÄ±sÄ±r'a yÃ¶nelik uÃ§uÅŸlar, 31 Ekim 2015'te MÄ±sÄ±r'dan kalkan bir Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n patlama nedeniyle dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

AralÄ±k 2017'de MÄ±sÄ±r Sivil HavacÄ±lÄ±k BakanÄ± Åžerif Fethi ile Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki uÃ§uÅŸlarÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olarak "sivil havacÄ±lÄ±k gÃ¼venliÄŸiyle" ilgili bir iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±.



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