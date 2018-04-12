TatlÄ± dÃ¼ÅŸkÃ¼nlerini mutlu edecek araÅŸtÄ±rma

Kopenhag Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Ä°ngiltere Biobank'ta verileri kayÄ±tlÄ± 450 bin kiÅŸinin kan Ã¶rnekleri, beslenme biÃ§imi ve genetik bilgileri incelendi.
Bilim insanlarÄ±, incelemede hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlÄ±ya dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha az yaÄŸ olduÄŸunu belirledi.
AraÅŸtÄ±rmayÄ± yÃ¼rÃ¼tenlerden ProfesÃ¶r Niels Grarup, keÅŸfettikleri ÅŸeyin daha fazla ÅŸeker tÃ¼keten kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha fazla yaÄŸ olmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.
Tek bir gen varyasyonu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Grarup, aynÄ± genin bedenin diÄŸer organlarÄ±yla arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Avrupa nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20'sinin bu gen varyasyonunu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Grarup, araÅŸtÄ±rmanÄ±n bu kadar Ã§ok kiÅŸiyi kapsamasÄ± nedeniyle varÄ±lan sonuÃ§larÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
Grarup, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n obezite ve diyabet hastalÄ±klarÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in ilaÃ§ geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, aynÄ± gen varyasyonunun yÃ¼ksek tansiyon ve bel Ã§evresinde daha fazla yaÄŸ birikmesiyle de baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu belirledi.
AraÅŸtÄ±rma, Cell Reports dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Kopenhag Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, genetik olarak tatlÄ±ya dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha az yaÄŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmada Ã§Ä±kan sonucun, daha fazla ÅŸeker tÃ¼keten kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha fazla yaÄŸ olmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiliz ve AmerikalÄ± uzmanlardan, dÄ±ÅŸarÄ±da giyilen ayakkabÄ± ile evde dolaÅŸmanÄ±n, iÃ§ organlarÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmesine ya da enfeksiyona varÄ±ncaya kadar ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
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