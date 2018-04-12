İtalya'dan muhtemel Suriye müdahalesi için 'barışçıl' açıklama

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre Başbakan Gentiloni, rejimin Duma'daki kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Gentiloni, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.
Ajansın bir diğer haberine göre ise hükümet kaynakları, "Yürürlükte olan uluslararası ve ikili anlaşmalarımız temelinde, İtalya müttefiklerinin güvenlik ve korumalarını garanti etmek adına her zaman çalışmalarına destek vermiştir ancak İtalya, süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil değildir." açıklamasında bulundu.
İtalya Dışişleri Bakanlığı da ülkenin Suriye ile ilgili son gelişmeler konusundaki tutumuna ilişkin internet sitesinde Bakanlık Müsteşarı Vincenzo Amendola'nın açıklamasını yayımladı.
Açıklamaya göre Amendola, "(Aşırı sağcı Lig partisinin lideri) Matteo Salvini gibi, İtalya'dan Batının Suriye'ye askeri müdahalesine karşı bir duruş soranlara, İtalya'nın her zaman her türlü kimyasal silah kullanımını en sert şekilde kınadığını hatırlatırım. Kimyasal silah kullanımı bir savaş suçu ve uluslararası hukukun çok ciddi şekilde ihlalidir." değerlendirmesini yaptı.
İtalyan hükümetinin, ülkenin "geleneksel müttefikleri" ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanında yer aldığını belirten Amendola, Salvini aksini düşünüyorsa bunu açıkça söylemesi gerektiğini kaydetti.
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İtalya Başbakanı Gentiloni'den, Duma'daki kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız." açıklaması geldi.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, ABD ile yaşadıkları ticaret savaşı ile ilgili, “Eğer ABD tarafı tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girerse, Çin, tereddüt etmeden karşılık verecektir.” ifadesini kullandı.
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