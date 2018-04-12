Ä°mam hatipli kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu

Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼zenlenen 4. UluslararasÄ± ArapÃ§a MÃ¼nazara ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye'den katÄ±lanÂ Ä°zmit Mehmet Akif Ersoy KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri birinci oldu.
Katar MÃ¼nazara Merkezinin 7-11 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlediÄŸi, bu yÄ±l 15 Arap Ã¼lkesi ve 35 yabancÄ± Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonada LÃ¼bnan ekibi ile finalde yarÄ±ÅŸan Ä°zmit Mehmet Akif Ersoy KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri birinciliÄŸi kazandÄ±.
Birincilere ÅŸampiyonluk madalyasÄ±nÄ± Katar EÄŸitim, Bilim ve Toplum GeliÅŸim VakfÄ± Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Hind Bint Hamed Al Sani takdim etti.
LÃ¼bnan'Ä±n ikinciliÄŸi elde ettiÄŸi ÅŸampiyonada Umman ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, birinci olan Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arayarak tebrik etti.
Katar MÃ¼nazara Merkezinin Twitter hesabÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ÄŸrencileri tebrik etmesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler paylaÅŸÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸrencilerin bÃ¼yÃ¼k katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu ÅŸampiyonadaki baÅŸarÄ±larÄ± ve seviyelerinden Ã¶vgÃ¼yle bahsetti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de sÃ¼ren gerilim iÃ§in "Askeri gÃ¼Ã§lerine gÃ¼venen kimi Ã¼lkelerin Suriye'yi adeta bir bilek gÃ¼reÅŸi sahasÄ±na Ã§evirmesinden fevkalade rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz" ifadesini kulandÄ±
Sabah gazetesi yazarÄ± Fahrettin Altun, Suriyeâ€™deki ABD-Rusya krizinin gÃ¼ndemdeyken kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda, "BugÃ¼n TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinde atÄ±lan her somut adÄ±m TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi iÃ§in atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Yoksa bu adÄ±mlar TÃ¼rkiye'yi Rusya'nÄ±n uydusu haline getirmeye, TÃ¼rkiye'yi BatÄ±'dan koparmaya dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Suriye'de yaÅŸanan gerilimle ilgili olarak, "ABD Suriye'ye saldÄ±rÄ±rsa TÃ¼rkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "BakalÄ±m geliÅŸmeler bize neyi gÃ¶sterecek. Biz sÃ¼reci yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz" cevabÄ±nÄ± verdi.
Katar MÃ¼nazara Merkezinin dÃ¼zenlediÄŸi, bu yÄ±l 15 Arap Ã¼lkesi ve 35 yabancÄ± Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 4. UluslararasÄ± ArapÃ§a MÃ¼nazara ÅžampiyonasÄ±'nda, Ä°zmit Mehmet Akif Ersoy KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, birinci olan Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arayarak tebrik etti.
Kral Selman VakfÄ± ile Ä°HH arasÄ±nda yapÄ±lan 3 milyon TL'lik protokol ile Azez'de bulunan ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 55 bin ekmek Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilen fÄ±rÄ±n dÃ¼n hizmete girdi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova'da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda yakalanan ve TÃ¼rkiye'ye getirilen 6 ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 53 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na verilen zanlÄ±lardan 34'Ã¼ yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile Rusya KÄ±zÄ±lhaÃ§Ä±'nÄ±n afet yÃ¶netimi ve gÃ¶Ã§ alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi tesisine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesinde bulunan TSK unsurlarÄ±na, PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir asker ÅŸehit olurken, 3 asker de yaralandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, faizler ve kur konusu ile ilgili, "Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaÅŸ mÄ± olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...BunlarÄ±n getirdiÄŸi, geÃ§ici yaÅŸanan dalgalanmalardÄ±r. Bunun etkileri de sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r, hem geÃ§ici olacak hem de sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Gereken tedbirler tabii ki alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± sonrasÄ± 5 ilden 50 muhtar, Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ekonomimize saldÄ±ranlara sesleniyorum; Ã¶nceki oyunlarÄ±nÄ±zda nasÄ±l baÅŸaramadÄ±ysanÄ±z ÅŸimdi de baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Afrin'e hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde insani yardÄ±m ve altyapÄ± ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Hatay'dan bÃ¶lgeye geÃ§iÅŸ iÃ§in planlanan gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.