11:29, 12 Nisan 2018 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden "ABD Suriye'yi vurursa TÃ¼rkiye destekler mi?" sorusuna cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, BakanlÄ±kta basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nda sorularÄ± cevapladÄ±.

ABD'nin BM GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) sunduÄŸu, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Aksoy, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine bir karar tasarÄ±sÄ± sunuldu ABD tarafÄ±ndan. Biz de bu karar tasarÄ±sÄ±na eÅŸ sunucu olduk. Neyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu bu karar tasarÄ±sÄ±? Kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± soruÅŸturacak bir mekanizma kurulmasÄ±nÄ±. Ancak bu karar tasarÄ±sÄ± veto edildi. Biz bu karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n veto edilmesini sÃ¶z konusu kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ok Ã¶nemli bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rÃ¼yoruz."



TÃ¼rkiye'nin kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle kabul etmediÄŸini vurgulayan Aksoy, "Bu konuda sunulan karar tasarÄ±sÄ±na eÅŸ sunucu olduk. Fakat bu fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.

"BÄ°Z SÃœRECÄ° YAKINDAN Ä°ZLEMEYE DEVAM EDÄ°YORUZ"

Aksoy, "ABD Suriye'ye saldÄ±rÄ±rsa TÃ¼rkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "BakalÄ±m geliÅŸmeler bize neyi gÃ¶sterecek. Biz sÃ¼reci yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Â

Aksoy, olasÄ± bir operasyonda Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼nÃ¼n kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± konusunun Pazartesi gÃ¼nÃ¼ NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sÄ±rasÄ±nda gÃ¼ndeme geleceÄŸini belirtti. Â

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