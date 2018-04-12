KudÃ¼s'te MÃ¼slÃ¼man olarak yaÅŸamanÄ±n bedeli: Fakirlik

Trump'dan bir Suriye tweet'i daha: SaldÄ±rÄ± Ã§ok yakÄ±nda olmaya da bilir!

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir!" ifadesini kullandÄ±