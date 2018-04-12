KudÃ¼s'te MÃ¼slÃ¼man olarak yaÅŸamanÄ±n bedeli: Fakirlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin'de Ä°srail askerlerinin hayatlarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼slÃ¼lerin neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan turizm sektÃ¶rÃ¼ne de engel koyuluyor.
Ä°srail yÃ¶netiminin Filistinlilere ait otellere aÄŸÄ±r vergi ve yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra Ä°srail askerleri de Filistinli esnaflarÄ±n yollarÄ±nÄ± kapatarak turizmin geliÅŸmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ekonomik olarak geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸayan KudÃ¼s halkÄ± zor hayat ÅŸartlarÄ±nda ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
KudÃ¼s'e yerleÅŸtirilen Yahudiler her tÃ¼rlÃ¼ imkana sahipken bÃ¶lgenin asÄ±l yerlisi Filistinliler'in uÃ¼zde 75'i fakirlik iÃ§inde yaÅŸÄ±yor.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s ekonomisinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 40â€™Ä± turizme baÄŸlÄ±, ancak Ä°srailâ€™in uygulamalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ KudÃ¼sâ€™teki Filistinli esnaflar dÃ¼kkanlar ve otellerini kapalÄ± tutmak zorunda kalÄ±yor. Son baskÄ±larÄ±n ardÄ±ndan DoÄŸu KudÃ¼sâ€™teki otellerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 43â€™ten 28â€™e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildiriliyor.
KudÃ¼sâ€™e ziyarete gelen yabancÄ± turistlerin ÅŸehrin batÄ± kÄ±smÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini belirten KudÃ¼s Turizm Dairesi BaÅŸkanÄ± Raid Saade â€œKudÃ¼sâ€™Ã¼ ziyaret eden yabancÄ± turistlerin ancak yÃ¼zde 8'inin parasÄ± KudÃ¼slÃ¼ MÃ¼slÃ¼man esnafÄ±n eline geÃ§iyor. Turizmden gelen paranÄ±n yÃ¼zde 92'si Ä°srail'in hizmetlerini kullanmak zorunda kalÄ±yor.
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Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler DanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin 5 yÄ±l kuÅŸatma altÄ±nda tuttuktan sonra zorunlu tahliyeler sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'ya geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esi yerel meclis binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Afrin'de, kentin ileri gelenleri tarafÄ±ndan 20 sandalyeli yerel meclis kurulurken, meclisin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, KÃ¼rt temsilciler arasÄ±ndan seÃ§ilen ZÃ¼heyir Haydar getirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Suriye ile ilgili "Almanya hiÃ§bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak!" ifadesini kullandÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ± iddialarÄ±na hÃ¼kÃ¼metin vereceÄŸi cevabÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n kabinesini topluyor
Afganistan'da saÄŸlÄ±k hizmetleri, bankacÄ±lÄ±k ve Orta Asya elektriÄŸinin GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerine sevkiyatÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeye destek olmak amacÄ±yla DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan 691 milyon dolar yardÄ±m tahsis edildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, binlerce kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. Macron, "Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tÄ±mÄ±z var." dedi.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan kaÃ§an 6 bin 89 sivili FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirdiklerini kaydetti. GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, DEAÅžâ€™tan temizlenen FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde 1 milyon 80 bin insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n 193 bin 723'Ã¼nÃ¼n kamplarda ikamet ettiÄŸini bildirdi.
Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alem, "MÄ±sÄ±r, Etiyopyaâ€™dan 1959â€™da Sudan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Nil Nehri sularÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Rechts in Verzet" hareketi mensuplarÄ±, Ã¼Ã§ caminin giriÅŸine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren pankartlar astÄ±
Yunan basÄ±nÄ±, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini geÃ§ti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HiÃ§bir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirmedim. Ã‡ok yakÄ±nda olabilir veya o kadar da yakÄ±n olmayabilir!" ifadesini kullandÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§Ä±ldÄ±
Brezilya'da muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisine mensup 60 milletvekilinden, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hapse mahkum edilen eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'ya destek geldi
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik ve doÄŸayÄ± koruma kapsamÄ±nda Cuma gÃ¼nlerini "ArabasÄ±z gÃ¼n" olarak ilan etmeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°srail'in baskÄ±larÄ±na raÄŸmen KudÃ¼s'te hayatta kalma savaÅŸÄ± veren yerel halkÄ±n geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan turizme yapÄ±lan engellemeler esnafÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±