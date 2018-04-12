12:20, 12 Nisan 2018 Perşembe

Brezilya'da muhalefet milletvekillerinden Lula da Silva'ya destek





Brezilya'da muhalefetteki İşçi Partisine mensup 60 milletvekilinden, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya destek geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Brezilya'da muhalefetteki İşçi Partisine mensup 60 milletvekili, yolsuzluk suçlamalarıyla hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek için parlamento kayıtlarındaki isimlerini değiştirdi. MUHALEFETTEKİ 60 MİLLETVEKİLİNDEN "LULA" DESTEĞİ BBC'de yer alan habere göre, İşçi Partisi Genel Başkanı Gleisi Hoffmann öncülüğündeki 59 milletvekili, eski devlet başkanıyla dayanışma amacıyla parlamento çalışmalarında kullandıkları resmi isimlerine "Lula"yı ekledi. Milletvekillerinin adları bundan böyle kongre belgelerinde ve elektronik oylama panellerinde yeni halleriyle yer alacak. Genel Başkan Hoffmann, adını Gleisi Lula Hoffmann olarak değiştirirken partinin Temsilciler Meclisi Grubu Başkanı Paulo Pimenta'nın da adı Paulo Lula Pimenta oldu. Bazı iktidar milletvekilleri de bu tavra karşı Lula'yı mahkum eden Yargıç Sergio Moro'nun adını parlamento kayıtlarındaki isimlerine ekledi. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, geçen hafta yolsuzluk suçlamalarıyla 12 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Lula, yargılamanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

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